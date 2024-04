ASCOLI – Gol ed emozioni, nell’uovo di Pasqua, per gli appassionati del campionato di Serie B. Nella giornata di Pasquetta, infatti, è andata in scena la 31esima giornata del torneo cadetto, che come sempre ha regalato spettacolo e risultati a sorpresa. Nel ‘B-Day’, a spiccare sono stati i risultati maturati soprattutto tra le squadre in coda alla classifica, quelle che lottano per la salvezza, ma anche in vetta non sono mancati tonfi clamorosi. La giornata si concluderà con i due posticipi: alle 18 Cremonese-Feralpisalò e alle 20.30 Sampdoria-Ternana. Ma è bene procedere con ordine.

I risultati

Nell’anticipo dell’ora di pranzo, pari e patta tra Modena e Bari: emiliani in vantaggio con Palumbo su rigore, a inizio ripresa, poi l’immediato pareggio pugliese di Pucino. Nel pomeriggio, l’Ascoli cade a La Spezia per 2-1: Vignali e Hristov per i padroni di casa, provvisorio pari bianconero di Rodriguez. Il Como, invece, batte in casa il Sudtirol per 2-0 con i gol Da Cunha e Gabrielloni. Colpaccio del Brescia, che espugna per 2-1 lo stadio del Cosenza grazie alla doppietta di Galazzi che, di fatto, annulla il momentaneo vantaggio locale di Crespi. Pareggio per 1-1 tra Lecco e Cittadella: Negro porta avanti gli ospiti, Crociata rimedia per i padroni di casa. Straordinaria vittoria del Catanzaro, che trionfa 2-0 in casa del Parma capolista grazie alle firme di Biasci e Antonini, mentre la Reggiana rimonta clamorosamente per 3-2 a Venezia: lagunari in doppio vantaggio con Busio e Pohjanpalo, poi pazzeschi gli ospiti che la ribaltano con le reti di Portanova, Pieragnolo e l’autogol di Altare. Il Pisa, infine, batte in casa per 4-3 il Palermo: doppietta di Tramoni e reti di Bonfanti e D’Alessandro per i toscani, doppio Brunori e Lund per i siciliani.

La classifica

In attesa dei due posticipi, con Cremonese, Feralpisalò, Sampdoria e Ternana che hanno dunque una gara in meno, ecco la classifica aggiornata del campionato di Serie B a sette gare dal termine della stagione regolare: Parma 65; Como 58; Venezia 57; Cremonese 56; Catanzaro 52; Palermo 49; Brescia 42; Pisa, Reggiana, Sampdoria 40; Cittadella 39; Sudtirol, Modena 38; Bari 35; Cosenza, Spezia 34; Ternana 32; Ascoli 31; Feralpisalò 27; Lecco 22.