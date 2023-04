In Serie B fioccano le emozioni: l’Ascoli batte il Brescia nel finale, il Sudtirol continua a stupire

ASCOLI – Dopo una settimana di sosta, dovuta agli impegni delle nazionali, torna il campionato di Serie B. E lo fa in grande stile, con una pioggia di gol e risultati a sorpresa che hanno caratterizzato la 31esima giornata. Ora, dopo questo weekend, mancheranno altre sette gare prima della fine della stagione regolamentare e nulla è ancora scritto. Tutte le squadre sono in lotta, sia al vertice che per evitare la retrocessione. Vediamo, però, come è andato questo turno.

I risultati

La giornata, ieri, è stata aperta dall’anticipo di Marassi tra il Genoa e la Reggina, con la vittoria dei liguri per 1-0, grazie al gol di Coda realizzato nel primo tempo. I rossoblù, dunque, restano al secondo posto. Oggi pomeriggio, invece, il Parma ha battuto 2-1 il Palermo nello scontro d’alta quota in ottica playoff: al Tardini vantaggio locale di Benedyczak, pari siciliano di Soleri e rete della definitiva vittoria ducale con Coulibaly nel secondo tempo. Pirotecnica vittoria dell’Ascoli, invece, contro il Brescia. Al Del Duca finisce addirittura 4-3, con i marchigiani che reagiscono alle ultime tre sconfitte di fila e si avvicinano alla salvezza. Nel primo tempo vantaggio ospite con Listkowki e pari bianconero con Pedro Mendes. Nella ripresa, Forte porta in vantaggio l’Ascoli, poi pareggio di Ayè su rigore. Nel finale, però, prima Caligara dal dischetto e poi Marsura chiudono i conti prima del gol inutile di Bisoli. Cagliari e Sudtirol pareggiano 1-1: vantaggio sardo di Lapadula e pari ospite, nel finale, di Larrivey su rigore. Pareggio per 1-1 anche tra Spal e Ternana: Moncini in rete per i ferraresi, pari umbro di Favilli. Al Cosenza invece basta la rete di Nasti per battere in casa il Pisa. Infine, vittoria del Venezia tra le mura amiche contro il Como per 3-2: Candela, Milanese e Pohjanpalo i marcatori dei lagunari, mentre per gli ospiti hanno segnato Da Cunha e Gabrielloni. Il 31esimo turno, però, prosegue oggi pomeriggio (alle 16.15) con Bari-Benevento e Perugia-Frosinone. Domani, sempre alle 16.15, chiude il quadro la sfida Modena-Cittadella.

La classifica

Questa, intanto, la classifica aggiornata nel campionato di Serie B, in attesa dei posticipi: Frosinone 62; Genoa 59; Sudtirol 52; Bari 50; Cagliari 46; Pisa 45; Parma 44; Reggina, Palermo 42; Ternana 40; Como, Ascoli 39; Modena 38; Venezia 36; Cittadella, Cosenza 35; Perugia 33; Benevento, Spal 29; Brescia 28.