Calcio serie B, l’Ascoli batte il Pisa con doppietta di Dionisi e vola al settimo posto in classifica

ASCOLI – Una doppietta di Dionisi consente all’Ascoli di battere il Pisa, al Del Duca, nel turno infrasettimanale del campionato di serie B, per 2-0. Una vittoria importante, per i bianconeri, che a otto gare dal termine della stagione sono sempre più in zona playoff, al settimo posto in classifica (scavalcato il Frosinone). E domenica trasferta a Vicenza, alle 14, per continuare a sognare.

La formazione

Sottil torna al 4-3-1-2 con Leali in porta e la difesa composta da Baschirotto, Botteghin, Quaranta e Falasco. A centrocampo giocano invece Saric, Buchel e Caligara. Torna titolare Ricci nel ruolo di trequartista, alle spalle del tandem offensivo composto dal capitano Dionisi e da Tsadjout. Prima dell’inizio della gara, la società bianconera premia il portiere Leali, per aver raggiunto (sabato scorso nella sfida di Ferrara vinta contro la Spal) il traguardo delle cento presenze con la maglia dell’Ascoli.

Il primo tempo

Il primo tempo è caratterizzato da un dominio assoluto da parte dell’Ascoli. I bianconeri sbloccano il match dopo appena due minuti, con la deviazione di Baschirotto su cross di Saric, ma l’arbitro annulla per una posizione di fuorigioco di Caligara, che avrebbe influito nello svolgimento dell’azione. Il Pisa risponde al 18’, con il palo colpito da Mastinu direttamente su calcio di punizione. Ma è l’Ascoli a fare la partita e al 41’ arriva il vantaggio con un missile di Dionisi, da fuori area, che batte il portiere ospite Nicholas. Neanche il tempo di rimettere la palla a centrocampo che la squadra di Sottil raddoppia: al 45’ ancora Dionisi, con un bel rasoterra, servito da Saric, batte Nicolas e fa esplodere lo stadio Del Duca.

La ripresa

Nella ripresa, l’Ascoli amministra il doppio vantaggio senza correre rischi. Toscani pericolosi al quarto d’ora con la punizione di Leverbe che termina di poco a lato. Sottil toglie Dionisi e inserisce Bidaoui per essere letale in contropiede. Al 22’ deviazione di Lucca, sulla punizione di Mastinu, ma Leali è attento e neutralizza il tentativo. Al 35’ imbucata di Eramo per Bidaoui che tutto solo davanti a Nicola, calcia a lato. Neanche nei tre minuti di recupero assegnati dall’arbitro Marini il Pisa riesce a rendersi pericoloso e il pubblico del Del Duca può così festeggiare una vittoria molto importante.

Gli altri risultati

Questi gli altri risultati della 30esima giornata di campionato: Como-Ternana 1-1, Cittadella-Reggina 0-0, Crotone-Frosinone 2-0, Vicenza-Parma 0-1, Cosenza-Lecce 2-2, Brescia-Benevento 2-2, Alessandria-Monza 0-3, Perugia-Spal 1-1, Cremonese-Pordenone 2-1.

La classifica aggiornata

Ecco, infine, la classifica aggiornata per quanto riguarda la serie B: Cremonese 56; Lecce, Pisa 55; Monza 54; Brescia 53; Benevento 51; Ascoli 49; Frosinone 48; Perugia 46; Cittadella 44; Reggina 40; Parma, Ternana, Como 38; Spal 32; Alessandria 25; Cosenza 24; Vicenza 21; Crotone 19; Pordenone 13.