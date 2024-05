Serie B: Ascoli ancora vivo, Como e Venezia al fotofinish

ASCOLI – Per la seconda promozione in Serie A, dopo quella del Parma, si deciderà solo negli ultimi novanta minuti di gioco. Così come per la terza retrocessione in Serie C. Questo, in sintesi, quanto accaduto nella penultima giornata del campionato di Serie B, che si è disputata interamente nel pomeriggio domenicale, con tutte e dieci le sfide in contemporanea. Ufficiale la retrocessione in terza serie della Feralpisalò, che accompagna in C il Lecco. Un turno, questo, ricco di gol e di emozioni, con alcune sorprese. Come sempre, però, è bene procedere con ordine.

I risultati

A cominciare dal pareggio dell’Ascoli a Palermo. I bianconeri vanno sotto due volte, prima con Brunori e poi con Soleri, ma riescono a pareggiare con la doppietta di Caligara. Finisce senza reti, invece, la sfida tra Modena e Como, con gli ospiti che dunque falliscono la possibilità di essere promossi in A anticipatamente, anche perché il Venezia batte in casa per 2-1 la Feralpisalò e resta a due lunghezze. Anche i lagunari possono ancora arrivare secondi. Il Brescia, poi, rifila un pesante 4-1 casalingo al già retrocesso Lecco, mentre tra Cittadella e Bari termina 1-1. Pareggio pirotecnico, per 2-2, tra Cosenza e Spezia, così come tra Parma e Cremonese, che impattano sull’1-1. Pioggia di gol tra Pisa e Sudtirol, con il 2-2 finale che però non soddisfa nessuna delle due contendenti. La Sampdoria, in casa, batte 1-0 la Reggiana, mentre la Ternana vince 1-0 contro il Catanzaro, anch’essa tra le mura amiche.

La classifica

Tornando all’Ascoli, per i bianconeri sfuma la salvezza diretta, ma è ancora viva la speranza di disputare almeno i playout. Il Picchio, però, venerdì sera dovrà battere in casa il Pisa e sperare che il Bari non vada oltre il pareggio in casa contro il Brescia. Un altro risultato favorevole sarebbe la mancata vittoria della Ternana in trasferta contro la Feralpisalò. Insomma, tutto ancora da decidere nell’ultima giornata, in programma in contemporanea venerdì sera alle 20.30. Questa, intanto, a una giornata dal termine del campionato, la classifica di Serie B: Parma 75; Como 72; Venezia 70; Cremonese 64; Catanzaro 60; Palermo 53; Sampdoria 52; Brescia 51; Sudtirol 47; Cosenza 46, Pisa, Cittadella, Reggiana 46; Modena 44; Spezia 41; Ternana 40; Ascoli, Bari 38; Feralpisalò 33; Lecco 26.