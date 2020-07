Vigor a trazione anteriore anche nella prossima stagione: confermati Pesaresi e Lazzari

SENIGALLIA – Altro che clima di vacanze in casa Vigor Senigallia. La società del presidente Franco Federiconi sta lavorando più intensamente che mai. Il club ha infatti intrapreso i colloqui individuali con i giocatori per capire chi confermerà la sua presenza anche nella stagione 2020/2021 e dopo il sì di Gianfranco D’Errico di qualche giorno fa, ora sono arrivate le conferme di altri due pezzi da novanta.

Sono Denis Pesaresi e Andrea Lazzari, 5 gol il primo e una rete il secondo nell’ultimo campionato troncato dal Covid-19. La Vigor Senigallia cala così un tris d’attacco e questo fa capire le intenzioni della società per il futuro, ovvero dare filo da torcere a tutte per ambire a qualcosa di importante.

La notizia della conferma dei due attaccanti è stata accolta con grandissimo entusiasmo dai tifosi rossoblu. Pesaresi in città è infatti “il cigno” in quanto punta di diamante della squadra e sempre in prima linea quando c’è da lottare e risolvere match a volte complicati. Il secondo, Lazzari, amato per la sua esperienza e il suo carisma, visto anche il suo ricchissimo curriculum. La società sul sito web ufficiale scrive: «Lazzari si è ambientato, ha conosciuto e preso confidenza con tutto l’ambiente vigorino, ha creato feeling con i compagni, con il mister, con lo staff e con i supporters rossoblu. Per questi motivi e per l’oro che brilla nei suoi piedi, siamo certi che alla ripresa del campionato sarà pronto a dare il suo contributo al 100 percento».

Visto l’elevato ritmo col quale la società sta annunciando le conferme, c’è da aspettarsi che nei prossimi giorni arriveranno altre news. Altre conferme o nuovi arrivi?