Parte il campionato per la Vigor. D’Errico: «Vogliamo dimostrare di poter stare in cima»

SENIGALLIA – Vigor ai blocchi di partenza. Domenica 27 settembre alle ore 15 allo stadio Bianchelli, la Vigor Senigallia scenderà in campo per la prima giornata del campionato di Eccellenza 2020/2021. I rossoblu ospiteranno il San Marco Servigliano Lorese, ma purtroppo per i tifosi la partita sarà a porte chiuse, così come previsto dalle disposizioni di Governo e Federazione. L’ingresso sarà però consentito ad addetti ai lavori e giornalisti.

Per capire che aria si respira in casa Vigor Senigallia, l’attaccante Gianfranco D’Errico racconta come sono andati gli allenamenti pre-campionato. «La preparazione è andata molto bene, abbiamo iniziato forte già dai primi giorni e, cosa molto importante, i nuovi ragazzi arrivati quest’anno si sono ambientati bene. Abbiamo creato un gruppo molto solido. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, stiamo seguendo con il massimo impegno le indicazioni del mister e personalmente la preparazione è andata molto bene, tranne un piccolo stop due settimane fa per un fastidio al ginocchio. Ora sono apposto e non vedo l’ora di ricominciare il campionato».

Ed ecco che stagione si aspetta: «Quest’anno credo sarà un campionato molto difficile, perché ci sono molte squadre ben organizzate che vogliono stare in cima alla classifica. Noi sappiamo di essere una di queste e sicuramente faremo di tutto fin dall’inizio per dimostrarlo. Giocare senza pubblico però non mi è mai piaciuto, è la cosa bella del calcio. Quindi spero che il prima possibile ci sia il via libera per rivedere le persone negli stadi».