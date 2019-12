Eccellenza, la Vigor ospita Mastronunzio e compagni nell’ultimo match dell’anno

SENIGALLIA – La Vigor Senigallia cerca di chiudere in bellezza un grande 2019. Nell’ultimo match dell’anno, domenica 22 dicembre, arriverà al Bianchelli il Montefano di mister Lattanzi e Mastronunzio.

Mantenere la posizione di vertice in classifica, centrare il sesto risultato utile consecutivo e passare un felice Natale sono le prerogative degli uomini di mister Massimiliano Guiducci.

I rossoblu in settimana hanno potuto accogliere a braccia aperte il campione Andrea Lazzari, non sono escluse le possibilità di poterlo già vedere in campo a battagliare con i suoi nuovi compagni.

Quindi, l’appuntamento è fissato per domenica 22 dicembre, al Bianchelli. Si gioca alle ore 15.

