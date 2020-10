Samb, buon pareggio ad Imola. Continua la striscia positiva dei ragazzi di Montero

VERONA- La Sambenedettese esce indenne dallo stadio “Gavagnin-Nocini” di Verona, teatro della Virtus Vecomp Verona, in una gara che alla vigilia nascondeva molte insidie. L’Imolese di mister Cevoli infatti, a pari punti in classifica, ha iniziato anch’essa molto bene la stagione dimostrandosi formazione scorbutica, da prendere con le molle. In una gara che ha visto le formazioni giocare a viso aperto, con la Samb che ha cercato di spingere di più nel finale senza però infliggere il colpo deciso all’avversario, è arrivato un buon pareggio, che permette agli uomini di Montero di proseguire nella striscia positiva di risultati utili e di accrescere l’autostima. Imolese che è stata invece molto brava a ripartire in velocità ed a mettere in difficoltà a volte la difesa rossoblù. Ne è scaturito un risultato giusto che testimonia la qualità e la forza delle due formazioni. La Samb è passata in vantaggio per prima grazie ad un calcio di rigore trasformato dall’attaccante argentino Maxi Lopez al ’24 per un fallo di rigore concesso su azione di Mawuli. L’Imolese ha reagito immediatamente, pervenendo al pareggio al ’31 con Polidori. Nella ripresa i due tecnici hanno provato a cambiare l’inerzia della gara con tanti cambi, ma il risultato non è mutato.

Questo il tabellino della gara:

IMOLESE-SAMBENEDETTESE 1-1

IMOLESE (3-5-2) Siano; Pilati, Rinaldi, Carini; Rondanini, Masala (77′ Boccarsi), Torrasi, D’Alena (67′ Alboni), Tonetto (77′ Ingrosso); Stanco, Polidori (67′ Morachioli) A disp. Rossi, Angeli, Sall, Ventola, Mele, Sabattini, Cerretti, Della Giovanna. All. Cevoli

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2) Nobile; Scrugli (45′ Lavilla), D’Ambrosio, Di Pasquale, Enrici; Shaka Mawuli (79′ De Ciancio), Angiulli, D’Angelo (64′ Malotti); Botta; Nocciolini (64′ Bacio Terracino), Maxi Lopez. A disp. Laborda, Biondi, Occhiato, Serafino, Masini, De Goicoechea, Lescano, Liporace All. Montero

ARBITRO: Francesco Luciani della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Marco Carrelli (Campobasso) e Antonio Severino (Campobasso)

MARCATORI: 24′ Maxi Lopez (rig), 31′ Polidori

NOTE:Ammoniti: 60′ Pilato, 62′ Enrici, 82′ De Ciancio

Un momento della gara giocata al “Gavagnin-Nocini” di Verona

Simone Lavilla è il primo a commentare il pareggio di Verona: «È un buon pareggio contro una squadra molto attrezzata per la categoria. Siamo stati molto bravi a contenere le loro incursioni e ci teniamo stretto questo punto, che è molto importante per noi, su un campo molto difficile. Nonostante le tre gare in sette giorni, non ci siamo sentiti stanchi, merito del lavoro fatto in settimana dal nostro staff, che ci permette di essere pronti sia nei turni domenicali che negli infrasettimanali. Domenica arriverà a San Benedetto il Modena e lo affronteremo cercando di vincere, visto che secondo me oggi abbiamo perso due punti».

Anche mister Montero esprime soddisfazione per il punto ottenuto: «Sono convinto che il risultato sia giusto. Siamo stati un po’ troppo frenetici quando ci siamo affacciati nella loro metà campo, con più calma potevamo trovare magari il varco giusto per fare meglio. L’Imolese è stata anche brava a chiudersi bene. Bisogna comunque continuare a lavorare ad andare avanti per il nostro percorso».