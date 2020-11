La Samb torna a correre nel derby con la Vis Pesaro

La formazione rossoblù guidata dal tecnico Zironelli fa suo il match al “Riviera delle Palme” battendo gli ospiti per 2-0 e avanzando così in classifica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Samb-Vis era un derby molto atteso per entrambe le squadre, per la Samb, per tornare a conquistare 3 punti dopo i due pareggi conquistati dal nuovo tecnico Zironelli subentrato a Montero, per gli ospiti di mister Di Donato invece, anche lui subentrato a Galderisi, per muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive.

La Samb, in un “Riviera delle Palme” ancora desolatamente vuoto, è riuscita ad avere la meglio vincendo 2-0 ed a portare a casa con merito i tre punti, passando in vantaggio al 27’ con l’attaccante Lescano che con una bellissima rovesciata porta in vantaggio i rossoblù. Proprio allo scadere del primo tempo, al 45’, è Nocciolini che raddoppia con una conclusione prima respinta poi, al secondo tentativo, riesce ad avere più fortuna ed a battere il portiere vissino Bastianello. Nella ripresa, la Vis prova a rientrare in partita con alcune conclusioni di Marchi, Giraudo e De Feo, ma è bravissimo l’estremo difensore rossoblù Nobile in tutte e tre le occasioni.

Mister Zironelli oggi alla sua prima vittoria sulla panchina della Samb

Questo il tabellino della gara del “Riviera delle Palme”:

SAMBENEDETTESE-VIS PESARO 2-0

SAMB (3-4-2-1) Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale; Scrugli (24’ Lavilla); Shaka Mawuli (68’ D’Angelo), Angiulli, Bacio Terracino, Malotti (85’ Enrici); Nocciolini (85’ Serafino), Lescano A disp. Fusco, Biondi, Enrici, Occhiato, d’Angelo, Rocchi, Serafino, Mehmetaj, Masini, De Goicoechea, Lavilla, De Ciancio

All. Zironelli

VIS PESARO (4-4-2) Bastianello; Nava (55’ Eleuteri); Gennari, Lelj (73’ Marcheggiani); Stramaccioni; Pannitteri (46’ Cannavo) D’Eramo (61 Ejjaki), Pezzi, Giraudo; De Feo, Marchi A disp. Bianchini, Marcheggiani, Gaudenzi, Mamona Blue Jr, Cannavo, Faraghini, Ejjaki, Farabegoli, Brignani, Ngissah All. Di Donato

ARBITRO: Arbitra Simone Galipò della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Munerati (Rovigo) e Stefano Franco (Padova);

RETI: 27’ Lescano, 45’ Nocciolini

Nel prossimo turno la Samb, che dovrà recuperare ancora la gara con l’Arezzo ancora alle prese con vari casi di positività al Covid il 2 dicembre, Incontrerà il Ravenna, ancora in trasferta, domenica 22/11 alle ore 17,30.