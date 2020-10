Legapro, Finisce in parità il derby tra Samb e Fermana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Finisce in parità 1-1 il derby tra Sambenedettese e Fermana. C’era molta attesa al “Riviera delle Palme” sia tra i rossoblù che tra gli ospiti per vedere le proprie squadre all’opera in un derby giunto solo alla terza giornata, dopo un inizio di torneo poco convincente per entrambe.

La Samb era chiamata ad una conferma dopo la vittoria di domenica con il Gubbio, mentre la Fermana, rivoluzionata negli ultimi giorni di mercato era in cerca di punti per cancellare lo 0 in classifica. Nella Fermana infatti, da segnalare gli arrivi di Diop, Grbac, Grossi, Labriola, Intinacelli, Manzi, Massolo e Neglia, rientrato nuovamente dal Bari, a cui hanno fatto seguito le cessioni di Clemente, Isacco, Maistrello e Nepi. Ne è venuta fuori una gara vivace, con gli ospiti andati per primi in vantaggio con Cognigni dopo soli 3’ di gioco. Nella ripresa i padroni di casa sono pervenuti al pareggio con Angiulli, che al 54’ ha fissato il risultato sull’1-1. Un super Ginestra sul finire di gara impedisce alla Samb di completare la rimonta.

Il centrocampista Federico Angiulli, autore del gol del pareggio

Questo il tabellino della gara:

SAMBENEDETESE-FERMANA 1-1

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2) Nobile; Scrugli, D’Ambrosio, Cristini, Enrici; Shaka Mawuli (72′ Malotti), Angiulli (72′ Lescano), Rocchi (59′ D’Angelo); Chacon (65′ Bacio Terracino); Nocciolini (72′ De Ciancio), Maxi Lopez. A disp.Laborda, Fusco, Serafino, Masini, de Goicoechea, Lavilla, Liporace. All.Montero

FERMANA (3-5-2) Ginestra; Manetta (45′ De Pascalis), Comotto, Scrosta; Rossoni, Urbinati (90’+2 Bigica), Demirovic, Iotti, Sperotto; Neglia, Cognini (78′ Raffini) A disp.Zizzania, Tantalocchi, Mordini, Liguori, Esposito, Staiano, Boateng, Cremona, Palmieri All. Antonioli

ABITRO: Maranesi della sezione di Ciampino. assistenti Rinaldi (Roma 1) e Barone (Roma 1).

MARCATORI 3′ Cognini, 54′ Angiulli

NOTE Ammoniti: 23′ Manetta 24′ Scrugli, 37′ Rocchi, 62′ Demirovic, 77′ Cristini, 80′ Ginestra

Il tecnico ospite Mauro Antonioli è felice per il primo punto conquistato: «Credo che il pareggio sia il risultato più giusto. È chiaro che essendo passati in vantaggio un po’ di rammarico c’è, visto che avevamo bisogno di punti. Dispiace anche perché abbiamo preso gol da un episodio dubbio, da un fallo che secondo me non c’era ed allo stesso tempo su quella punizione c’era un fallo a nostro favore. Purtroppo è andata così. Il nostro obiettivo è la salvezza. Ho visto miglioramenti soprattutto sul piano dell’atteggiamento, oggi c’era bisogno di una gara così, di carattere, contro una squadra forte».

Sambenedettese-Fermana 1-1, un tentativo di Maxi Lopez senza fortuna

Così invece mister Paolo Montero: «Dobbiamo entrare più concentrati. Penso che dopo la rete la partita l’abbiamo fatta noi. La reazione dopo il gol preso a freddo si è vista subito, per 80 minuti la squadra si è presentata nel campo avversario. Dobbiamo fare ancora meglio, come ho detto dopo la gara di Gubbio, oggi il 100% non basta. Sia Maxi Lopez che D’Angelo hanno fatto molto bene, come anche Chacon, ma tutta la squadra ha fatto bene. È bello vedere che non si veda la differenza tra chi gioca e chi non gioca, ma entra a gara in corsa».