La Samb diventa grande a Trieste. Sbancato il “Nereo Rocco” per 1-0

TRIESTE- Dopo l’exploit di Arezzo, i rossoblù erano attesi oggi da una Triestina pronta a dare battaglia dopo l’esonero di mister Gautieri, sostituito da Pillon, un lusso per la categoria.

Dopo una gara molto intensa anche a causa della pioggia battente che è caduta per tutta la gara, la Samb è riuscita ad avere la meglio sugli alabardati ed a portare a casa 3 punti preziosissimi che le consentono di fare anche un altro bel balzo in classifica. La gara, come detto, giocata su un terreno ai limiti dell’impraticabilità, ha visto la Samb lottare ed avere una leggera supremazia territoriale nel primo tempo, cercando con più insistenza la via della rete con due conclusioni di Angiulli e Masini. Nella ripresa, dopo un’ottima occasione per i padroni di casa con Calvano, su cui è stato bravissimo l’estremo difensore rossoblù Nobile, la Samb è passata in vantaggio con Lescano al 78’, abile di testa ad insaccare un cross di Malotti. La Triestina ha provato con forza a pareggiare, ma il terreno, sempre più pesante, ha impedito ai padroni di casa di creare altre occasioni da rete.

Samb ora quinta in classifica a quota 24 insieme a Modena e FeralpiSalò, dietro alle due battistrada Padova e Südtirol.

Triestina-Sambenedettese 0-1, uno dei tanti duelli in un terreno pesantissimo

Questo il tabellino della gara:

TRIESTINA-SAMBENEDETTESE 0-1

TRIESTINA (4-3-2-1) Offredi; Tartaglia, Capela, Ligi, Brivio; Rizzo (86′ Maracchi), Lodi (86’Litteri), Calvano; Petrella (79′ Sarno), Gatto (55′ Granoche); Mensah. A disposizione: Valentini, Lambrughi, Boultam, Maracchi, Granoche, Filippini, Rapisarda, Butti, Sarno, Palmucci, Cavaliere, Litteri. Allenatore: Pillon

SAMBENEDETTESE (3-5-2) Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale; Masini, Rocchi (52′ Shaka Mawuli), Angiulli (88′ De Ciancio), D’Angelo, Malotti (88′ Enrici); Botta (58′ Nocciolini), Maxi Lopez (52′ Lescano). A disposizione: Laborda, Biondi, Enrici, Occhiato, Chacon, Nocciolini, Shaka Mawuli, Mehmetaj, Lavilla, Serafino, De Ciancio, Lescano.

Allenatore Zironelli

ARBITRO: Adalberto Fiero della sezione di Pistoia, Carmelo de Pasquale (Barcellona Pozzo di Gotto) e Roberto Fraggetta (Catania)

RETI: 78′ Lescano

È soddisfatto a fine gara l’attaccante Facundo Lescano, che ha deciso la gara: «Dedico il gol alla mia famiglia, alla mia ragazza ed al mio procuratore, che c’è sempre stato anche nei miei momenti più difficili. Io sono a disposizione, siamo in tanti ed il mister giustamente fa le sue scelte e noi dobbiamo farci trovare pronti. Tra noi attaccanti c’è una sana competizione e penso che questo sia quello che poi emerge in campo. È normale che uno viva per il gol, è stato molto bello l’abbraccio con i compagni, perché c’è un gruppo molto unito. Peccato che il Covid ci faccia giocare a porte chiuse, sarebbe bello poter esultare sotto la nostra curva».

Triestina-Sambenedettese 0-1, il capitano Maxi Lopez fa il suo ingresso in campo

Anche il presidente Domenico Serafino ha voluto commentare con gioia la vittoria di Trieste: «Eroi. Eroi sul campo, eroi in panchina, eroi in tribuna. Avevo chiesto ai ragazzi di regalarci una prestazione degna della Samb, loro hanno fatto di più: ci hanno regalato una vittoria costruita con le gambe, il fiato e la testa, ma soprattutto con il cuore. Grazie per aver dato tutto quello che potevate! Ora godiamoci la vittoria, ma da domani pensiamo alla prossima partita, il cammino è lungo: equilibrio e concentrazione».