Samb, ufficiale il ritorno in panchina di Paolo Montero

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La notizia era già nell’aria da giorni, ma solo ora è arrivata l’ufficialità. Paolo Montero ritorna sulla panchina rossoblù.

Il tecnico torna a San Benedetto dopo l’esonero avvenuto con la sconfitta interna per 2-0 con il Modena del 25 ottobre scorso. La decisione di Zironelli, avvenuta a sorpresa, anche se nell’ultima settimana la Samb era andata incontro alla sconfitta con la Fermana ed al rocambolesco pareggio con il Fano, ha portato la società a tornare sui suoi passi ed affidarsi ancora all’ex juventino per essere di nuovo protagonista. Di seguito il nuovo Staff Tecnico:

Responsabile tecnico prima squadra: Paolo Montero

Allenatore in seconda: Mauro Ardizzone

Collaboratore tecnico: Andrea Pierantoni

Preparatore atletico: Oscar Piergallini

Preparatori dei portieri: Paolo Mancini e Stefano Visi

I nuovi preparatori dei portieri: Paolo Visi a sinistra, e Paolo Mancini

Queste le prime parole del neo mister: «Sinceramente sono molto felice di tornare, perché alla fine ti affezioni alla piazza. Bisogna pensare sempre positivo, mancano tante partite, come ho detto ai ragazzi. Loro già mi conoscono, ci aspetta il lavoro come ho detto sempre. Lavorare e lavorare con felicità ed allegria. Ho accettato subito, per finire il lavoro che avevamo iniziato. C’è poco da parlare e molto da fare. Siamo in pieno campionato, la classifica è corta e penso che la squadra sia importante. Bisogna solamente continuare a lavorare».

Prolungato intanto il contratto con l’ex difensore del Torino Patrick Enrici. Questo il comunicato della società: «La SS. Sambenedettese comunica di aver sottoscritto l’accordo fino al 30 giugno 2023 con il difensore Patrick Enrici. Classe 2001, Enrici firma il suo primo contratto da professionista grazie al club rossoblù che punta sul talento del giovane calciatore».

Il difensore, felicissimo, si è espresso così: «Sono contentissimo. Subito dopo la firma ho chiamato la mia famiglia per dare loro la notizia. Sono felice anche e soprattutto per mia mamma che mi ha seguito e mi segue con grande affetto e mi sostiene nonostante la lontananza. È una soddisfazione enorme per me aver firmato il mio primo contratto da professionista grazie alla Samb: ringrazio il presidente e il direttore per la fiducia che hanno riposto in me e non vedo l’ora di ripagarla sul campo».

Paolo Montero torna a “catechizzare” i suoi

Tornando al campionato, la Sambenedettese sarà impegnata domenica 14 febbraio alle ore 17:30 a Mantova, in una gara delicata per entrambe le formazioni.