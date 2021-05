Samb, sconfitta di misura nell’ultima gara a Padova. Promosso in B il Perugia

PADOVA- La Samb era attesa dall’ultima gara di Padova, contro una squadra in lotta per la B, insieme all’altra capolista Perugia. Nonostante la difficilissima situazione societaria i rossoblù, pur perdendo di misura nel finale, hanno dimostrato ancora una volta di lottare ed onorare la maglia, come già avvenuto nelle gare precedenti. A vincere dunque, è stato il Padova di mister Mandorlini, che nonostante la conquista del 1° posto, a pari punti con il Perugia, a sua volta vittorioso a Salò, ha dovuto ammainare bandiera bianca, condannato dall’andamento degli scontri diretti. Per il Padova infatti, era arrivata una netta sconfitta per 3-0 in Umbria all’andata, e solo una vittoria casalinga per 1-0 nel ritorno.

La gara ha visto sempre una Samb attenta, già vicina al gol all’8’ con D’Angelo, la cui conclusione ha sfiorato il palo. Al 19’ è stato il biancoscudato Biasci a concludere debolmente verso Nobile, bravo a bloccare. Al 27’, pericolosa conclusione da lontano di Angiulli, che l’estremo difensore patavino Dini ha deviato in corner. Al 31’ è stato Chiricò a provare il tiro a giro, impreciso. Nella ripresa, il Padova ha aumentato il ritmo alla ricerca della rete della vittoria, per restare ancora in corsa per la B. Subito al 47’ Hraiech ha impegnato Nobile, bravo a bloccare. Al 56’, tocco di mano in area Samb, ma l’arbitro Cosso di Reggio Calabria ha fatto proseguire. Al 67’, conclusione di Firenze che ha costretto ancora Nobile all’intervento ed a deviare la palla in angolo. Al 69’ è ancora Angiulli pericoloso, che ha sfiorato la rete con una conclusione pericolosissima. Al 78’ invece, è arrivata la rete che ha deciso il match. Dopo una conclusione pericolosa di Lescano, il Padova è partito in contropiede con Della Latta che, dopo un’azione travolgente, ha messo in rete. Al 90’, è stata la volta dell’attaccante biancoscudato Paponi, andato vicinissimo al raddoppio, bravo ancora Nobile a salvare. Al 91’ infine, la rete di Chacon, annullata per fuorigioco. Samb che conclude comunque la stagione al 9° posto con 50 punti. Questo il tabellino del match:

PADOVA-SAMBENEDETTESE 1-0

PADOVA (4-3-3) Dini; Germano, Rossettini, Kresic, Curcio; Jelenic (15′ st Hallfredsson), Hraiech (38′ st Andelkovic), Della Latta; Chiricò (15′ st Firenze), Biasci (8′ st Paponi), Bifulco (8′ st Nicastro). All. Mandorlini

SAMB (4-4-2) Nobile, Scrugli (26′ st Fazzi), D’Ambrosio, Cristini, Trillò (26′ st Di Pasquale); Chacon, De Ciancio, Angiulli, D’Angelo (9′ st Babic); Botta, Lescano. All. Montero

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Claudio Barone di Roma 1 – Khaled Bahri di Sassari – IV Daniele Perenzoni di Rovereto)

RETE: 34′ st Della Latta

NOTE: ammoniti: D’Angelo, Hraiech

L’estremo difensore rossoblù Tommaso Nobile, oggi tra i migliori

Mister Montero, negli spogliatoi, commenta così la gara, pensando già ai Play-Off: «non c’è bisogno di caricare la squadra per i Play-Off. Sinceramente dopo le ultime partite, penso non ci sia bisogno. Quando ti trovi con dei leader positivi nello spogliatoio come quelli che abbiamo, potrei limitarmi a svolgere solo un lavoro tattico e parlare pochissimo. Sono orgoglioso di questo. Devo ringraziare tutti voi che siete qui e che continuate a lavorare senza prendere lo stipendio. Speriamo di dare una gioia a tutti quelli che ci hanno aiutato. Alla Samb non so che voto potrei dare, ma posso dire che i ragazzi hanno una cosa che va oltre il calcio: la dignità. Stare in questo spogliatoio, anche se sono rammaricato perché oggi volevo vincere, è importante per la dignità che i ragazzi hanno dimostrato».