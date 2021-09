Calcio, Sambenedettese sconfitta al debutto in Serie D. Il Trastevere supera i rossoblù 3-2

La Samb torna a mani vuote dalla trasferta nella Capitale con il Trastevere. Arriva infatti una sconfitta per 3-2 per gli uomini di Massimo Donati che hanno fatto quel che hanno potuto contro una buona formazione già rodata, che è riuscita ad ave la meglio dopo una gara intensa, ricca di gol.

L’esultanza di Ferretti e dei suoi compagni di squadra dopo la rete dell’1-0

La Samb era andata anche in vantaggio per prima con la rete di Ferretti, uno degli uomini di punta del mercato rossoblù, bravo a mettere la palla in fondo al sacco al 34’ concludendo una bella azione di Alboni. Il Trastevere ha raggiunto poi il pareggio al 54’ grazie ad un calcio di rigore trasformato da Monni, concesso per un fallo di mano di De Santis. La Samb è tornata poi in vantaggio al 61’ grazie ad una rete di Cipolletta, un altro degli ultimi arrivati, che di testa ha battuto in rete la palla proveniente dal calcio d’angolo battuto da Ferretti. Neanche il tempo di esultare che il Trastevere è riuscito subito a ritrovare la rete del pareggio al 65’ con Monni, lesto a trafiggere l’estremo difensore sambenedettese Bruno. Sono però i padroni di casa, rimasti nel frattempo in 10 uomini per l’espulsione di Monni, a realizzare la rete decisiva del 3-2 finale al 72’ con Crescenzo.

Una sconfitta che brucia, ma che è figlia certamente di una squadra che è scesa in campo insieme per la prima volta, senza dimenticare che molti elementi sono arrivati a San Benedetto del Tronto solo alcuni giorni fa. Tante le attenuanti dunque per mister Donati, che nell’arco di pochi giorni è riuscito comunque a mettere in piedi una squadra capace di giocarsi la gara sino alla fine, uscendo dal campo dei laziali a testa alta. C’è tutto il tempo dunque per rimediare e soprattutto per lavorare sui meccanismi di gioco ancora, per forza di cose, non ben oliati.

Questo il tabellino del match di Roma:

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi (32’st Giordani), Massimo, Tarantino (32’st Ilari), Lo Porto, Squerzanti (22’st Prosperini), Crescenzo, Monni, Proia (8′ st Lapenna), Sannipoli (39’st Santilli) A disposizione: Foschini, Calderoni, Madeddu, Chimenti. Allenatore:Mazza

SAMBENEDETTESE: Bruno, Alboni, Miruku, De Santis, Cipolletta, Lulli, Ferretti, Isacco (44’st Lorenzoni), De Sena (11’st Mendicino), Lisi (19’st Fabretti), Cum (28’st Amoruso) A disposizione: Abbrandini, Zappasodi, Varga, Amato. Allenatore:Donati

MARCATORI: De Sena 34’pt (S), Monni 10’st rig. e 20’st (T), Cipolletta 15’st (S), Crescenzo 27’st (S)

ARBITRO: Mazzoni di Prato.

NOTE: Espulsi al 22’st Monni (T) per doppia ammonizione, ammoniti:Sannipoli, Alboni, Prosperini.

Il portiere Francesco Bruno, appena giunto a San Benedetto dall’Udinese

La società intanto sta ancora completando la costruzione della squadra. Nelle ultime ore, oltre ai già annunciati Abbrandini, Amato, Cipolletta, Cum, De Santis, De Sena, Ferretti, Isacco, Lisi, Lulli, Mendicino, Miruku e Varga, sono stati comunicati gli acquisti dei nuovi Filippo Lorenzoni, centrocampista classe 2003 proveniente dalla Fermana, Lorenzo Amoruso, altro centrocampista classe 2003 dal Siena e Francesco Bruno, portiere classe 2003 dall’Udinese. Resta sempre apertissima la pista che porterebbe al clamoroso ritorno in maglia rossoblù del centrocampista Federico Angiulli, finito nel mercato estivo alla Triestina, in LegaPro. Le prossime ore potrebbero essere decisive per un colpo che farebbe davvero lievitare ancora le quotazioni della Sambenedettese.