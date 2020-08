Calcio, Sambenedettese: nasce il Samba Village. Arrivano i primi saluti di Maxi Lopez

Dopo l’annuncio ufficiale dell’acquisto dell’attaccante Maxi Lopez, è giunto sugli organi ufficiali della società il video con il saluto dell’asso argentino alla tifoseria, che si è presentato così: «Non vedo l’ora di esultare sotto la Curva Nord. Ci vediamo prestissimo a San Benedetto. Un grosso abbraccio a tutti da parte di Maxi Lopez».

L’acquisto di Maxi Lopez rappresenta certamente un colpo ad effetto per la Samb, che si appresta a diventare una delle grandi del prossimo torneo di LegaPro. Gli acquisti dell’argentino, di Nocciolini e Bacio Terracino, non possono certo passare inosservati agli addetti ai lavori. Resta ora da vedere come proseguirà il mercato della Samb, che nelle ultime ore ha salutato ufficialmente il difensore Luca Gelonese, che ha rescisso consensualmente il contratto con i rossoblù.

La società, con una nota, ha voluto «ringraziare il professionista per quanto fatto per la Samb in questi anni, ma ringrazia soprattutto il ragazzo per i valori che lo hanno sempre contraddistinto augurandogli le migliori fortune lavorative e di vita».

Anche il difensore ha voluto salutare ed esprimere le sue sensazioni dopo l’annuncio del suo addio: «Voglio salutare tutti i tifosi, ringraziare la società di oggi e del passato ed abbracciare i miei, ormai, ex compagni. Ho passato delle stagioni importanti che mi hanno fatto crescere come calciatore e come uomo e sarò sempre grato a questa piazza per quello che mi ha fatto vivere e per quello che mi ha dato».

Il sindaco di Monsampolo del Tronto Narcisi con il presidente Serafino

L’8 agosto invece sì è tenuta l’inaugurazione ufficiale del “Samba Village”, il Centro Sportivo che rappresenterà la nuova casa della Sambenedettese, tassello fondamentale di quella programmazione su cui punta fortemente il nuovo patron Domenico Serafino. La programmazione, infatti, è stata annunciata da Serafino come una condizione essenziale sin dal giorno della sua presentazione, per far crescere la società e dare un futuro sempre migliore alla Samb.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la consegna delle chiavi del campo sportivo “Orlando Marconi” di Stella di Monsampolo del Tronto da parte del sindaco della cittadina, Massimo Narcisi, al presidente Serafino. I lavori procedono a pieno regime sia per quel che concerne il terreno di gioco, sia la struttura che ospiterà oltre agli spogliatoi, una sala stampa/riunioni, una palestra ed una sala medica. Oltre al sindaco erano presenti gli assessori e consiglieri comunali che hanno voluto dare il benvenuto ufficiale alla Samb.

«Ci vediamo a settembre! È una grande soddisfazione per noi poter ospitare una delle più importanti realtà calcistiche del territorio con progetto solido che sicuramente saprà valorizzare il nostro centro sportivo e la nostra comunità», ha detto il sindaco Narcisi.

«Finalmente abbiamo una nostra casa accogliente dove i calciatori della Samb sono nelle condizioni di lavorare in armonia e con costanza, – spiega il presidente Serafino -. È un giorno storico per noi: oggi nasce Samba Village!»