Calcio Serie D, Sambenedettese: colpo in trasferta sul terreno dell’Aurora Alto Casertano

Dopo la vittoria nel derby con il Tolentino si attendeva una Sambenedettese pronta anche per centrare una vittoria esterna, e così è stato. I rossoblù infatti hanno sbancato anche il terreno insidiosissimo dell’Alto Casertano, andando a centrare una vittoria che riesce finalmente a dare quella continuità di risultati mancata sino ad ora ed una serenità che potrebbe avvero proiettare la Samb in alto nel girone di ritorno. 2 a 3 per la Samb in trasferta.

I tifosi rossoblù scesi oggi in Campania per seguire la squadra (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

Gara vivace sin dall’avvio con i padroni di casa che hanno le occasioni migliori per passare in vantaggio con le occasioni di Monteleone al 21’ e Percuoco al 24’. La Samb risponde al 28’ con Lisi e al 32’ con Di Domenicantonio. Al 42’ però arriva il vantaggio dei campani con Romeo che approfitta di un clamoroso errore di Pica. Nella ripresa, i rossoblù trovano subito la rete del pareggio con Peroni al 50’. Al 58’ però, arriva la rete del raddoppio dell’Alto Casertano con Mancino, bravo a concludere con una bella botta e a trafiggere Knoflach. La Samb è costretta nuovamente a rincorrere e trova ancora una volta la rete del pareggio con il nuovo arrivato Fall al 65’, per lui seconda rete in tre gare.

Le squadre non smettono di attaccare per cercare la vittoria, ma alla fine è proprio la Samb a trovare la rete del definitivo 2-3 grazie a una conclusione di Di Domenicantonio, l’uomo in più in queste ultime gare per la Samb, che trova il tocco decisivo del nuovo entrato De Sena, che regala 3 punti pesantissimi ai suoi.

Il tecnico della Sambenedettese Sante Alfonsi, a destra, insieme al suo collaboratore Stefano Visi (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

Raggiante il tecnico Sante Alfonsi a fine gara, che ha centrato due vittorie in due gare dal suo arrivo: «Vittoria sofferta è dire poco. Avevamo fatto bene anche nel primo tempo, rischiando poco e cercando di giocare, poi l’errore difensivo ci ha buttato giù. Nel secondo tempo invece, abbiamo capito cosa vuol dire giocare in serie D. Lo spirito è questo, fatto di campi e battaglie. Merito ai ragazzi. Facciamo molta terapia di testa. Un plauso ai ragazzi, perché stanno dando veramente tutto, mettendosi a disposizione completa. Ci sono stati dei passaggi a vuoto durante la partita, ma non è che i problemi si risolvono in pochi giorni. Adesso questa pausa permetterà di lavorare a chi verrà al nostro posto. Vediamo cosa succederà. Sappiamo cosa manca e cosa dobbiamo fare. Piano piano metteremo a posto tutto».

Questo il tabellino della gara:

AURORA ALTO CASERTANO-SAMBENEDETTESE 2-3

AURORA ALTO CASERTANO: Vitiello, Longobardo, Bottiglieri (57’ Balsamo), Mancino (60′ Gara), Monteleone, De Carlo, Maydana (82’ Del Vecchio), Percuoco, Vita, Romeo, Sannia. A disposizione: Kuzmanovic, De Iorio, Jara, Mema, D’Orta, Valentino, Argenziano. All. Campania.

SAMB: Knoflach, Alboni, Pica, Fall, Di Domenicantonio (90’ Varga), Zgrablic, Lorenzoni, Lisi (71′ De Sena), Peroni (84′ Fabretti), Zanazzi, Frulla. A disposizione: Abbrandini, Poli, Amoruso, Amatucci, Angiulli. All. Alfonsi.

ARBITRO Dasso di Gradisca Genova.

RETI: 42’ Romeo, 50’ Peroni, 58’ Mancino, 65’ Fall, 80’ De Sena.