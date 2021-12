Calcio, la Sambenedettese batte di misura il Tolentino del derby: torna il sereno dopo la tempesta

Dopo giorni 3 in cui è successo di tutto, dall’esonero dell’ex tecnico Antonioli all’annuncio del nuovo mister Pirozzi, sino al dietrofront dello stesso Pirozzi per le contestazioni mosse da una piccola parte della tifoseria alla notizia del suo arrivo, sino al passaggio della conduzione tecnica dell’ex allenatore della Juniores Sante Alfonsi. In una giornata in cui non si vedeva l’ora di far finalmente parlare il campo, la Sambendettese ha battuto di misura il Tolentino al “Riviera delle Palme”, incamerando 3 punti che si spera, possano davvero far tornare il sereno una volta per tutte.

L’ex portiere rossoblù Stefano Visi, collaboratore del nuovo tecnico Sante Alfonsi

Gara che vede partire meglio gli ospiti che si rendono pericolosi con le conclusioni di Capezzani, Miccoli e Tortelli. Al 30’ però, è la Samb ad andare vicina al vantaggio con Di Domenicantonio, trovando un Bucosse davvero bravo a sventare la minaccia. Samb ancora vicinissima al vantaggio al 34’ con il nuovo arrivato Fall, il cui colpo di testa trova il palo. Al 42’, è ancora Di Domenicantonio a concludere pericolosamente ed a trovare ancora una volta, un grande intervento del numero uno cremisi. Nella ripresa, i rossoblù passano subito già al 47’ con Fall, pescato bene dal solito Di Domenicantonio, ancora una volta uno dei migliori tra i rossoblù, bravo a siglare la rete del vantaggio. La Samb allenta un po’ i ritmi e i due mister cercano di correggere qualcosa con i cambi. Gli ospiti provano a reagire, ma non riescono a farsi mai davvero pericolosi. La stessa conclusione di Capezzani al 70’, è da dimenticare. All’87’ la Samb avrebbe l’occasione per chiudere anticipatamente la gara con Fabretti che, ben servito ancora da Di Domenicantonio, spreca. C’è ancora lo spazio per l’ultima occasione del Tolentino al 93’, ma il colpo di testa di Prosperi termina alto.

Raggiante il nuovo tecnico Sante Alfonsi in sala stampa: «La vittoria arrivata oggi è un sogno che si è avverato. Ci godiamo questo momento e già da domani ci metteremo al lavoro per la partita di mercoledì. Non abbiamo fatto ancora niente. È bello quanto successo oggi, perché abbiamo fatto una grande cosa, ma per la Samb è ancora poco, perché non merita assolutamente la posizione attuale. Dobbiamo provare in tutti i modi a risalire. Mi è piaciuto tutto dei ragazzi, dall’atteggiamento a tante altre cose. Era normale partire un po’ in sofferenza all’inizio, poi ci siamo pian piano sbloccati, ed è andato tutto bene. Dispiace per quanto accaduto a Pirozzi, il campanilismo ci può stare, ma le minacce assolutamente no. Massima solidarietà nei suoi confronti».

Questo il tabellino della gara del “Riviera delle Palme”:

SAMBENEDETTESE-TOLENTINO 1-0

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Pica, Lulli, Fall, Di Domenicantonio, Zgrablic, Lorenzoni, Peroni (80′ Fabretti), Zanazzi (66′ Amoruso), Frulla. A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Varga, Amatucci, De Sena, Zappasodi. All. Alfonsi.

TOLENTINO: Bucosse, Nonni, Fofana (88′ Salvatelli), Bonacchi, Miccoli, Strano, Mengani (88′ Prosperi), Tortelli, Padovani, Severini (88′ Cicconetti), Capezzani (76′ Zammarchi). A disposizione: Marricchi, Stefoni, Rozzi, Lattanzi, Giaconi, Cicconetti. All. Mosconi.

ARBITRO: Alberto Poli della Sez. di Verona.

RETI: 47′ Fall.

AMMONITI: 36′ Peroni, 36′ Capezzani, 41′ Nonni, 73′ Bonacchi.