Calcio, Sambenedettese: arriva la penalizzazione di 4 punti in classifica. Evitato il Concordato

Come previsto, arrivata la penalizzazione per i rossoblù, da scontare nella stagione in corso. Gli uomini di Montero scivolano così a quota 50, al 9° posto, ma ancora nei Play-Off

Non è stata una sorpresa, squadra e tifoseria aspettavano la decisione del Tribunale Federale, ma solo nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità. Come da regolamento, alla Samb sono stati inflitti 4 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione, e un’ammenda di euro 3.000 per i mancati pagamenti degli stipendi ai calciatori, dal Tribunale Federale Nazionale, riunito in Camera di Consiglio.

A seguito dei deferimenti del Procuratore Federale, il Tribunale, riuniti preliminarmente i procedimenti, ha accolto i deferimenti e inflitto 6 mesi di inibizione all’amministratore unico e legale rappresentante del club Domenico Serafino e un mese al revisore legale Luciana Andrenelli.

Un momento dell’ultima gara Sambenedettese-FeralpiSalò

In seguito alla decisione del Tribunale Federale, la squadra scivola così al 9° posto, passando in classifica dai 54 punti conquistati sul campo, ai 50 attuali.

Questa la nuova classifica del campionato di LegaPro, girane B: Perugia e Padova 76 punti, Südtirol 72, Modena 69, FeralpiSalò 60, Triestina 58, Cesena 54, Matelica 53, Sambenedettese 50, Mantova e Virtus Verona 48, Gubbio 45, Fermana 42, Vis Pesaro e Carpi 41, Legnago e Imolese 35, Fano 33, Arezzo 29, Ravenna 27.

Ora, gli uomini di Montero saranno impegnati all’”Euganeo” di Padova per l’ultima gara di campionato, domenica 2 maggio alle ore 15, con i “Biancoscudati” in corsa insieme al Perugia per l’unico posto che darà diritto alla promozione diretta in B.

La locandina della prossima gara Padova-Sambenedettese

Intanto, dopo il mancato versamento della cifra di euro 25.000 con cui l’ormai ex presidente Serafino avrebbe avuto diritto al “Concordato in Bianco”, da lui stesso richiesto, per la Samb si apre la strada del Fallimento. Ora si aprirà una corsa contro il tempo per trovare nuovi proprietari che possano al più presto saldare le pendenze e soprattutto il titolo sportivo, per non rischiare di ripartire nuovamente da zero, come purtroppo avvenuto già nella storia della Sambenedettese Calcio. Si attende la decisione dei giudici per poter conoscere con maggiori dettagli quelli che potranno essere gli sviluppi della vicenda.

Non resta che aspettare la fine di una vicenda clamorosa, del tutto inaspettata visti i proclami del presidente Serafino ad inizio stagione, che sembravano davvero poter riportare la Samb agli antichi splendori, nonostante l’emergenza Covid che costringe ancora la calorosissima tifoseria rossoblù a star lontano dalla propria squadra, proprio nel momento in cui invece, avrebbe bisogno del massimo conforto.