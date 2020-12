La Samb torna a sorridere e a passare un Natale certamente più sereno. L’avversario odierno, la Virtus Verona, ormai non più una sorpresa in LegaPro, era un ostacolo molto temibile, dopo un periodo negativo in cui la Sambenedettese, dopo le sconfitte con Matelica e Cesena, pur giocando discretamente, stava perdendo molte certezze.

Dopo una gara molto equilibrata, con la Samb che ha cercato di imporre il proprio gioco nel primo tempo, senza incidere però, nella ripresa ci sono state invece alcune occasioni da ambo le parti e all’81’ i rossoblù sono rimasti addirittura in 10 uomini, per l’espulsione di Biondi, giunto al secondo cartellino giallo. Quando per la Samb ogni tentativo di vittoria sembrava svanire Angiulli, proprio al 91’ grazie a un tiro su punizione in cui la palla ha colpito il palo carambolando successivamente in rete, ha deciso la gara.

Vittoria dunque fondamentale per la Samb, che riprende il cammino verso le parti alte della classifica ma soprattutto, acquista una buona dose di autostima per il futuro, sperando di non ripetere più gli errori delle ultime gare, pagati a caro prezzo.

L’undici iniziale schierato da mister Zironelli

Questo il tabellino del match del “Riviera delle Palme”:

SAMBENEDETTESE-VIRTUS VERONA 1-0

SAMB (3-5-2): Nobile; Biondi, D’Ambrosio, Enrici; Masini, Shaka Mawuli, Angiulli, D’Angelo, Liporace; Botta, Maxi Lopez. A disp. Laborda, Trillò, Chacon, Nocciolini, Malotti, Cristini, Rocchi, Serafino, Mehmetaj, Goicoechea, De Ciancio, Lescano. All. Zironelli.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Sibi; Pessot, Visentin, Pellacani, Amadio; Bentivoglio, Delcarro, Lonardi; Carnevalis(46’ Cazzola); Danti, Pittarello. A disp. Chiesa, Mazzolo, Arma, De Rigo, Danieli, Cazzola, Manconi, Bridi, Mazzei. All. Fresco.

ARBITRO: Marotta di Sapri (Toce-Luca, Giaccaglia).

AMMONITI: 13’pt Biondi, 29’ Pessot (V) 30’ Bentivoglio (V)

NOTE: 81′ Espulso Biondi (S)

RETI: 90+1 Angiulli (S)

Il saluto dei due capitani prima dell’inizio della gara

È raggiante mister Mauro Zironelli a fine gara: «Oggi c’è stata una bella risposta da parte della squadra. Con un po’ di fortuna, ci siamo ripresi i punti persi a Cesena. Siamo stati meno belli, ma a volte va bene anche così. Anche la fortuna è girata dalla nostra parte, ma sappiamo che la fortuna aiuta gli audaci, e siamo stati bravi a rimanere alti anche in 10 uomini. La vittoria ti permette di stare più sereno. Abbiamo visto che nelle ultime gare sono arrivate buone prestazioni, senza portare a casa punti ed è ovvio che moralmente ci ha pesato. Ora riprendiamo a lavorare con la consapevolezza che c’è da migliorare comunque tanto. Avremo più tempo per lavorare ad esempio sulla difesa».

Questo invece il pensiero di Federico Angiulli, l’uomo che ha deciso la gara: «È stato un gol molto emozionante, anche se un po’ fortunoso, ogni tanto ci sta, dopo un periodo in cui la sorte non è certo girata dalla nostra parte. L’emozione di fare gol nel recupero è indescrivibile. Un grosso augurio di Buon Natale e Buone Feste sperando rivederci presto e di poterci riabbracciare tutti insieme allo stadio».