Calcio, Samb: ufficiale lo stop della Serie D causa Covid. Si riparte domenica 23 gennaio

La notizia della sospensione del torneo era nell’aria ma solo pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità da parte della F.I.G.C.. Questo il Comunicato, riportato negli organi di stampa ufficiali della Sambenedettese Calcio: «Il Dipartimento Interregionale ha rinviato l’attività agonistica prevista per domenica 9 e 16 gennaio 2022 ed ha disposto la ripresa del Campionato Serie D per domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. I prossimi 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione. La decisione è stata presa tenendo conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio, per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei “gruppi squadra”. Un provvedimento necessario per evitare ulteriori e numerose gare di recupero. Nel frattempo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli F.I.G.C.».

Intanto, da segnalare un nuovo caso di positività nella rosa rossoblù, dopo i 6 casi annunciati il 3 gennaio. Questa la nota della società: «La “A.S. Sambenedettese” comunica che, a seguito di ulteriori tamponi, effettuati in data odierna, è emerso un nuovo caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Sono state quindi attivate tutte le procedure del caso e l’atleta è stato posto in isolamento domiciliare come da protocollo. Gli allenamenti proseguono in modalità individuale».

Un’immagine di una delle ultime sedute dei rossoblù, prima dell’adozione del protocollo degli allenamenti individuali (Foto Uff. Stampa Sambenedettese)

Un provvedimento, quello della sospensione, logico e razionale, in vista dell’aumento esponenziale dei casi di positività nel Paese e, come detto, tra i club, che avrebbe portato non solo a un ulteriore aumento dei contagi, ma anche a falsare il torneo stesso, con alcune gare rinviate e altre no: avrebbero portato a recuperi successivi che avrebbero affollato ancor di più calendari già saturi di impegni.

Proprio il tecnico della Samb Sante Alfonsi si era espresso ieri così, a proposito delle prime defezioni causa Covid, presenti nella rosa: «Una ripartenza complicata. Speravamo di aver finito bene il 2021 e ricominciare bene il 2022, ma il problema di questa emergenza è comune a tutte le squadre di calcio, dalla Serie A alla 3° categoria. Questo virus non ci abbandona, per fortuna tutti i ragazzi stanno bene. I positivi sono asintomatici, ma devono per forza di cose stare a casa isolati. Purtroppo dobbiamo fare questi allenamenti individuali, distanziati, senza docce. Stiamo rispettando i protocolli di sicurezza che ci ha comunicato il nostro staff medico. Sarebbe stato bello ricominciare tutti insieme, anche con i nuovi, invece ora, con gli allenamenti individuali, senza palla e senza contatto, cerchiamo di lavorare prevalentemente sull’aspetto fisico. Non è un problema comunque, visto che i ragazzi si stanno impegnando. Va bene così».