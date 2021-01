L’ex patavino arriva in maglia rossoblù per dare il suo contributo al centro del campo. Il presidente Serafino intanto rinnova il contratto a Shaka, infortunatosi gravemente domenica scorsa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la squillante vittoria di domenica scorsa contro il Carpi con una Samb che ha vinto e convinto, la società ha annunciato un colpo a centrocampo. Si tratta di Nicolò Fazzi, proveniente dal Padova. Il nuovo arrivato, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha vestito poi, nel corso della sua carriera, le maglie Perugia, Virtus Entella, Crotone, ancora Perugia, Cesena, Livorno e Padova, dove è arrivato nella scorsa stagione.

In quella attuale invece, sempre con i biancoscudati, è sceso in campo 8 volte, senza realizzare reti. Si tratta senza dubbio di un ottimo colpo, visto il curriculum e l’esperienza del giocatore, che servirà senza dubbio a rimpolpare un settore nevralgico del campo, proprio nel momento cruciale del torneo quando, pian piano, ogni gara inizierà a valere ben più dei 3 classici punti.

L’undici iniziale sceso in campo con il Carpi domenica scorsa

Questa la nota della società: «La SS Sambenedettese comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fazzi. Il centrocampista toscano, classe ’95, si lega alla Samb fino a giugno 2022».

Ecco invece le prime parole del nuovo arrivato: «Ho detto subito di sì perché qui si respira un’energia positiva: mi hanno parlato tutti bene di questa squadra e del club e ho potuto solo accettare. Mi piace il progetto, sportivo e organizzativo, e ho voluto farne parte. Ho parlato con il presidente e mi ha trasmesso una carica incredibile e ho pensato “Vado solo alla Samb!”. Ho sentito anche Maxi Lopez, un calciatore e un uomo da cui ho tanto da imparare. Sono davvero felice di far parte di questo gruppo così unito e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, il mister e tutto lo staff».

La squadra intanto è tornata ad allenarsi al “Samba Village”, in vista del prossimo turno che vedrà i rossoblù di Zironelli impegnati, nella seconda giornata del girone di ritorno, allo stadio “Barbetti” di Gubbio, sabato 30 gennaio alle ore 15:00. Gli umbri, che hanno incontrato molte difficoltà ad inizio torneo, si sono ripresi alla grande, occupando ora la tredicesima piazza, al centro della classifica. Effettuato un lavoro di forza per gli elementi in campo domenica scorsa, poi lavoro di gruppo, al quale si è unito anche il nuovo arrivato Fazzi.

Il centrocampista Shaka Mawuli, infortunatosi gravemente con il Carpi. Stagione finita per lui

Da segnalare infine il grande gesto del presidente Domenico Serafino nei confronti di Shaka, infortunatosi gravemente al ginocchio domenica scorsa, stagione finista per lui. «Shaka ha grandi qualità umane, oltre che sportive – ha detto il presidente Serafino – non importa se dovrà stare lontano dai campi per qualche mese: quello che conta è il senso di appartenenza e l’attaccamento ai colori rossoblù dimostrati. E come segno di gratitudine, in questo momento difficile per la sua carriera, voglio manifestare il nostro sostegno offrendogli un rinnovo contrattuale. Forza Shaka, continua a lottare come sempre, noi saremo sempre con te! Forza Shaka, forza Samba!».