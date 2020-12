Calcio, il presidente Serafino: «Ho scelto la Samb e lo rifarei mille volte ancora»

Bicchiere mezzo pieno per i rossoblù che arrivano alla sosta natalizia in settima posizione. Intanto il presidente, nel messaggio di augurio alla tifoseria, esprime il suo affetto verso città e tifosi

Con il campionato fermo per le festività natalizie ed il ritorno in campo previsto sabato 9 gennaio a Salò contro la Feralpi in cui la Sambenettese, settima in classifica, dovrà continuare nel suo percorso di crescita, è già tempo di primi bilanci.

Il presidente insieme all’uomo di spicco della Samb, Maxi Lopez

Con 27 punti conquistati in 17 gare, 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, 21 reti fatte e 17 subite, i rossoblù sono attualmente piazzati dietro le prime “grandi” del torneo di LegaPro, squadre dal passato illustre e dal grande blasone come Padova, Modena, Cesena e Triestina, ma anche società giovani con una seria programmazione ed obiettivi importantissimi, su tutti il Südtirol. Dunque possiamo dire un bicchiere mezzo pieno, senza dimenticare l’esonero di mister Paolo Montero, sempre un episodio spiacevole nel corso di una stagione, con una squadra che con il nuovo tecnico Mauro Zironelli, sembra aver trovato una sua quadratura.

Il nuovo tecnico Mauro Zironelli, che ha rimesso in carreggiata la Samb

In questo momento di pausa e di festa, proprio il numero uno del club Domenico Serafino, in occasione degli auguri di buon Natale, ha voluto esprimere in un suo pensiero l’amore verso la città che lo appena adottato e la sua squadra, già entrata nel suo cuore:«Ho scelto la Samb e lo rifarei mille volte ancora. San Benedetto è entrata nel mio cuore accarezzando l’anima. Sogno il nostro stadio brillare di rossoblù in ogni angolo, con la musica e i canti delle migliaia di nostri tifosi: ciò significherebbe la fine di un incubo che sta condizionando le nostre vite, un incubo che opprime l’intero Pianeta. Vorrei vivere ogni singolo respiro di Samba e condividerlo con chi ama questa città, la sua storia, i suoi colori indelebili. Auguro serenità per questi giorni di Festa e la realizzazione di un sogno, il più bello, per l’anno che verrà. Buon Natale a noi tutti e forza Magica Samba».