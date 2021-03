La Samb non va oltre lo 0-0 con il Ravenna, in attesa di una svolta societaria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La Samb era attesa dalla sfida odierna con il fanalino di coda Ravenna, squadra in piena crisi dall’inizio del torneo. Oltre al campo, l’attenzione in questo inizio di settimana era puntata su eventuali annunci di svolte societarie, sino ad ora non arrivati.

In una gara in cui la Samb ha provato con più forza a portare a casa i 3 punti, è arrivato uno 0-0 contro una squadra in crisi di risultati. La gara che ha visto un certo equilibrio iniziale con il Ravenna a farsi pericoloso per primo, al 16’ con un tentativo di Papa, senza fortuna. Al 34’ invece, è stata la Samb ad andare vicina al vantaggio con D’Angelo, ben servito da Maxi Lopez. Allo scadere invece è stata la volta di Botta, che ha concluso in porta, ma l’estremo difensore Albertoni è stato bravo a bloccare. Nella ripresa è stato ancora D’Angelo a sfiorare il vantaggio al 52’. Al 69’ è stato Botta invece che con una bella conclusione ha centrato solo l’esterno della rete. Al 78’ infine Bacio Terracino ha sparato alto da buona posizione. La Samb ci ha provato ancora, senza fortuna. La gara è terminata così 0-0 con una Samb che avrebbe meritato ai punti, senza però trovare la giocata vincente.

Questo il tabellino della gara:

SAMBENEDETTESE-RAVENNA 0-0

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Nobile; Fazzi, D’Ambrosio, Biondi, Liporace(80’Trilló) Botta, Rossi, Angiulli, D’Angelo (61’ Bacio Terracino); Lescano, Maxi Lopez. A disp. Laborda, Fusco, Biondi, Trillò, Chacon, Babic, Bacio Terracino, Scrugli, Goicoechea, De Ciancio. All. Montero

RAVENNA (3-5-2): Tomei; Alari, Boccaccini, Jiday; Marozzi, Franchini, Benedetti, Papa, Fiore(73’Vanacore); Sereni, Ferretti (80’ Zanoni) A disp. Tonti, Tomei, Vanacore, Cesprini, Prati, Zanoni, Mancini, Stellacci, Martignago, Caidi, Perri All. Buscaroli (Colucci squalificato)

ARBITRO: Arbitra Giuseppe Collu di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Gabriele Bertelli (Busto Arsizio) e Domenico Castro (Livorno)

NOTE: Ammoniti Papa(R), Botta (S)

Samb-Ravenna, una mischia in area ravennate

Deluso mister Montero a fine gara: «Direi che sono 2 punti persi. Ci è mancata brillantezza, che ci avrebbe dato la vittoria. Ora bisogna recuperare bene per la partita di domenica, che non sarà facile, perché si giocherà alle 12:00. Rivedremo le varie situazioni in modo da mettere la miglior formazione possibile per domenica. Bisogna continuare a lavorare, sperando anche che si risolvano certe situazioni per liberare la testa dei giocatori. Sono molto soddisfatto dell’impegno che stanno mettendo i ragazzi, quella è la prima cosa. Ripeto, c’è mancata un po’ di freschezza mentale che ci avrebbe permesso di creare più occasioni e cercare con più forza la vittoria, vista anche la grande qualità che abbiamo. Siamo stati comunque bravi anche a non subire reti, soprattutto sulle palle inattive».