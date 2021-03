La Samb pareggia a Legnago, in attesa di novità societarie

Buon punticino dei rossoblù in Veneto. Ora fari puntati sull’imminente passaggio delle quote proprietarie per far chiarezza, una volta per tutte, sulla situazione societaria

LEGNAGO- Dopo una settimana nuovamente caratterizzata purtroppo da vicende extracalcistiche, con la società che potrebbe vedere a brevissimo, un cambio nel pacchetto delle quote di proprietà, la Samb era attesa da una gara molto ostica a Legnago, per continuare a far punti. Questo il comunicato della società in settimana, in merito all’imminente passaggio delle quote: «In queste ore gli avvocati Flavia Tortorella e Fabrizio Acronzio, per conto dei rispettivi assistiti, Domenico Serafino e Kim Dae Jung stanno elaborando un accordo per garantire la stabilità operativa e sportiva della SS Sambenedettese attraverso la ridistribuzione delle quote del capitale sociale della “Sudaires”, socio unico del Club. I legali contano di perfezionare la bozza di accordo da sottoporre ai rispettivi clienti nel volgere di pochi giorni».

In una gara che ha visto un Legnago partire molto forte, la Samb è riuscita col passare dei minuti a prendere le misure, trovando anche la rete del vantaggio grazie al calcio di rigore concesso per un atterramento del rossoblù D’Angelo. Sul dischetto si è presentato lo specialista Botta che ha portato in vantaggio la Samb al 40’. Nella ripresa, il Legnago è partito subito forte alla ricerca del pareggio, trovandolo ancora con un calcio di rigore assegnato per un atterramento Buric ad opera del rossoblù D’Ambrosio. È Riolfini che ha realizzato al 48’, portando le squadre sull’1-1. I padroni di casa ci provano ancora con Riolfini, la Samb con due azioni di Botta e Lescano, ma il risultato non cambia. Per la Samb un buon punto che muove comunque la classifica.

I due capitani con la speciale maglia dell’Associazione “Libera” per la lotta contro le mafie

Questo il tabellino della gara:

LEGNAGO-SAMB 1-1

LEGNAGO (4-3-2-1) Pizzignacco; Zanoli (30 st Girgi), Perna, Stefanelli, Ricciardi; Antonelli, Yabre, Laurenti (18′ st Giacobbe); Lazarevic (22′ st Chakir), Buric (22′ st Grandolfo); Rolfini (22′ st Morselli). A disp. Corvi, Pellizzari, Bondioli, Ruggero, Gasperi, Lovisa, Mazzali. All. Colella

SAMBENEDETTESE (4-4-1-1) Nobile; Fazzi, Biondi, D’Ambrosio, Liporace (45′ st Chacon); Botta, Rossi, Angiulli (15′ st Scrugli), D’Angelo (15′ st De Goicoechea); Bacio Terracino (15′ st De Ciancio); Lescano. A disp. Laborda, Fusco, Enrici, Babic, Mehmetaj. All. Montero

ARBITRO: Tommaso Zamagni (Cesena); assistenti Emanuele Bocca (Caserta) e Amedeo Fine (Battipaglia)

RETI: 40′ Botta (R), 48’ Rolfini (R)

NOTE: ammoniti: Liporace, Angiulli, Grandolfo, Yabre

La rete del pareggio su calcio di rigore siglata da Rolfini

Il mister del Legnago Colella è soddisfatto dei suoi: «Non posso lamentarmi della prestazione dei miei, è stata una gara discreta. Mi tengo il punto, guardando il bicchiere mezzo pieno. Ci siamo mossi abbastanza bene, con la giusta intensità, mettendo in pratica cose che avevamo preparato in settimana. Peccato che il buon momento non sia coinciso con un vantaggio, ma siamo stati poi costretti a rincorrere».

C’è un po’ di rammarico invece per il mister rossoblù Montero: «Sapevamo che il Legnago era una squadra molto importante sulle ripartenze. Abbiamo un po’ di rammarico perché potevamo chiuderla sia sull’1-0, che sull’1-1. Mi ha fatto molto piacere il contributo dei ragazzi entrati dalla panchina. Viste le difficoltà del momento, va dato ulteriore merito ai ragazzi per quello che hanno fatto oggi».