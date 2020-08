Calcio, Samb: finito il ritiro di Massignano si torna a San Benedetto per la nuova stagione

Con l’allenamento di Centobuchi in cui la Sambenedettese ha disputato un test amichevole con il Pineto, formazione di serie D che si è imposta per 2-1, finisce ufficialmente la prima parte della stagione rossoblù. Per quanto riguarda la gara, le reti sono arrivate da Olcese (Pineto), una doppietta la sua, mentre il gol della Samb è stato firmato da Maxi Lopez, che è andato ancora a segno, dopo la rete siglata anche nell’altra amichevole disputata con il Castelnuovo al Vomano, guidata dell’ex rossoblù Guido Di Fabio.

La società, con una nota ufficiale, ha voluto esprimere un ringraziamento a tutta l’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Massimo Romani per l’ospitalità dimostrata in questi giorni. Un ringraziamento particolare poi è stato espresso ai collaboratori Roberto, Mirko, Marco, Nazzareno e Giuseppe per il supporto logistico e ai volontari della protezione civile di Massignano per essersi messi a disposizione tutti i giorni durante le fasi di pre-filtraggio degli accessi agli impianti sportivi, per far fronte a tutte le misure previste dai protocolli relativi all’emergenza Covid.

Questo il tabellino della gara:

PINETO-SAMBENEDETTSE 2-1

SAMBNEDETTESE (1 tempo): Laborda; Lavilla, Biondi, D’Ambrosio, Trillò; Occhiato, Rocchi, Angiulli, Chacon; Maxi Lopez, Nocciolini.

SAMBENEDETTESE (2 tempo): Fusco (25′ Caruso); Lavilla (15′ Magliulo), Biondi (15′ Liporace), D’Ambrosio, Enrici; Occhiato (15′ Botta), De Ciancio, Rocchi (15′ Rea), Chacon (15′ Cardoni); Serafino, Maxi Lopez (13′ Pesce). All. Montero

PINETO (1 tempo): Mercorelli; Nicolao, Orlando, Pepe (24′ Consorte), Della Quercia (36′ Serra) ; Paoli, Camplone; Verdesi, Esposito, Ciarcelluti; Tomassini (16′ Olcese).

PINETO (2 tempo): Mercorelli (20′ Montese); Pierpaolo, Paoli, Pepe, Della Quercia; Bugato, Festa, Esposito, D’angelo, Ciarcelluti; Olcese (21′ Gagliardi). All. Amaolo

Reti: 21’pt Olcese (R), 24′ pt Olcese, 44′ pt’ Maxi Lopez

Note: al 45′ st espulso Paoli per proteste; Angoli 3-3, Fuorigioco 2-2

Il difensore appena arrivato Dario D’ambrosio

Finito il ritiro come detto, si torna a San Benedetto allo stadio Riviera delle Palme.

Intanto la società sta lavorando senza soste al mercato, ed ha annunciato l’arrivo, con un contratto triennale con opzione per il quarto anno, dell’attaccante Facundo Lescano. Nato il 18 agosto 1996 in Argentina, Lescano ha vestito, tra le altre, le maglie di Torino, Siena, Parma, Genoa, Monopoli, Melfi, Potenza e Sicula Leonzio.

Oltre all’arrivo di Lescano, la società ha annunciato anche quello del difensore Dario D’Ambrosio, con un contratto invece biennale. Il giocatore, classe ’88, ha vestito nel corso della sua carriera, le maglie di Scafatese, Lecco, Triestina, Lumezzane, Lecce, Monza, Siena, Bassano Virtus, ed ancora Siena, nelle ultime quattro stagioni.

Acquistato infine anche il difensore Andrea Scrugli, classe ’92, che ha militato con Viterbese, Benevento, Vibonese, Prato, Andria, L’Aquila, Akragas, Trapani e, nell’ultima stagione, con la Triestina.

Sul fronte cessioni invece, da segnalare due pesanti addii, quello del capitano Francesco Rapisarda, passato alla Triestina, e quello di Mirko Miceli, ceduto invece all’Avellino.

La società, con una breve nota, ha inteso salutare e soprattutto ringraziare i due ormai ex rossoblù per quanto dato in questi anni di militanza con la maglia della Sambenedettese: «La società rossoblù nel ringraziare i due calciatori per la professionalità dimostrata in questi anni e per la passione che hanno messo in tutto quello che hanno fatto, augura loro le migliori fortune professionali e personali per il futuro».