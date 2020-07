Samb, tempo di bilanci. Cernigoi: «C’è rammarico per non aver regalato maggiori soddisfazioni»

Archiviata Padova, arrivano le prime valutazioni della stagione in casa dei biancoscudati. L’attaccante Cernigoi, uno degli elementi più positivi, esprime amarezza per non aver potuto concludere regolarmente il torneo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – All’indomani dell’uscita dai Play-Off della Samb, dopo il pareggio a reti bianche di Padova che ha permesso ai biancoscudati di proseguire il sogno verso la Serie B, è tempo di bilanci. Certamente il bicchiere è mezzo pieno, con i rossoblù che sono comunque riusciti a centrare l’obiettivo minimo, i Play-Off, ma il torneo poteva anche regalare alla Samb qualcosa in più, magari una posizione migliore, nella griglia, se non fosse stato per i continui alti e bassi della squadra durante la stagione. Si riparte ora da una nuova proprietà, quella guidata dal nuovo patron Domenico Serafino, che ha parlato subito chiaro alla piazza. Niente voli pindarici, ma un passo alla volta e grande programmazione, a tutti i livelli, dal settore giovanile alla prima squadra.

È uno dei pezzi pregiati della Samb, l’attaccante Jacopo Cernigoi autore di 23 presenze e 9 reti nella stagione appena conclusa, di proprietà della Salernitana, a tracciare un proprio bilancio personale: «Speravo di dare il mio contributo alla buona riuscita di questa stagione: rimane il rammarico di non aver potuto disputare un intero campionato e di non aver regalato alla piazza una maggiore soddisfazione. A livello personale sento che ho ancora molto da lavorare, ma è stata una bella emozione segnare e trascinare la squadra».

In una stagione particolare, che comunque segnerà un po’ la vita di tutti i calciatori e gli addetti ai lavori, Cernigoi conclude così: «ricorderemo questa stagione per diverse ragioni: a livello sportivo credo possa considerarsi positiva e sicuramente a livello personale l’esperienza del lockdown mi ha fatto apprezzare e capire l’importanza del gruppo e dello stare insieme. L’esperienza con la Samb è stata molto importante in una città dove si respira e si vive il calcio quotidianamente. Mi è piaciuto giocare per una piazza così ambiziosa e piena di entusiasmo. Io sono di proprietà della Salernitana e con la fine dei campionati si valuteranno le varie opzioni».

Tornando ai Play-Off, questi i risultati dei sedicesimi di finale: Padova-Feralpisalò 1-0; Potenza-Catanzaro 1-1; Alessandria-Siena 3-2; Ternana-Catania 1-1; Sudtirol-Triestina 0-1; Pontedera-Novara 0-3 (a tavolino per la rinuncia a partecipare del Pontedera). In virtù di questi risultati, passano agli ottavi di finale: Alessandria, Novara, Padova, Potenza, Ternana e Triestina, che incontreranno Carpi, Juventus Under 23, Monopoli e Renate che accedono direttamente dagli ottavi. Questi gli accoppiamenti delle gare che si giocheranno giovedì 09 luglio: Carpi-Alessandria; Juventus Under 23-Padova; Potenza-Triestina; Renate-Novara e Monopoli-Ternana.