La Samb capitola al “Riviera” nel derby con la Recanatese. Terza sconfitta consecutiva

Ennesima sconfitta per i rossoblù di Donati davanti al pubblico amico. 9 reti incassate in 3 gare ed una squadra ancora tutta da amalgamare. Sogni di gloria da accantonare per ora

Il derby con la Recanatese era l’ennesimo test per verificare tenuta ed amalgama della squadra di Donati, alle prese con un approccio al torneo negativo. Nonostante l’impegno profuso in campo, in un derby vivace e ricco di emozioni, la Samb è uscita ancora una volta dal terreno di gioco a mani vuote, incassando la terza sconfitta consecutiva. Tanto ancora il lavoro da fare per mister Donati. Le attenuanti ci sono tutte, dovute ad una squadra costruita in fretta a causa di tutte le vicissitudini estive, lo abbiamo detto più volte, ma si può e si deve fare di più. È ovvio che una partenza così negativa, che ha visto la squadra subire addirittura 9 reti in 3 gare, rischia di compromettere già la stagione e far abbandonare sogni di gloria ad un ambiente che ha trascorso un’estate da incubo.

Gara che inizia in salita per la Samb subito in svantaggio al 16’. È Raparo a portare in vantaggio gli ospiti, ma è bravo il solito Ferretti, autore della seconda rete stagionale, a pareggiare i conti al 25’. La Recanatese raddoppia poi con Quacquarelli al 37’ chiudendo la prima frazione di gioco sul 2-1. Nella ripresa è il rossoblù Cum a pareggiare nuovamente i conti al 54’, ma il giallorosso Minicucci nel giro di soli 5’ chiude la gara grazie ad una doppietta personale, andando in rete al 69’ ed al 74’.

La formazione della Samb scesa in campo oggi al “Riviera delle Palme” con la Recanatese

Questo il tabellino del match:

SAMBENEDETTESE-RECANATESE 2-4

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Abbrandini; Alboni, Varga (72’ De Santis), Cipolletta, Lorenzoni; Lulli, Amoruso, Cum (68’ Fabretti); Ferretti, Travaglini (78’ Lisi), Mendicino (86’ Miruku). A disp.: Bruno, Zappasodi, Isacco, De Sena. All. Massimo Donati.

RECANATESE (4-3-3): Amadio; Somma, Ferrante, Marafini (57’ Alessandretti), Quacquarelli; Gomez, Raparo (86’ Guercio), Minicucci (79’ Grieco); Senigagliesi (66’ Gianpaolo), Curzi (57’ Minella), Sbaffo. A disp.: Cingolani, Ascani, Capitani, Sopranzetti. All.: Giovanni Pagliari.

ABRITRO: Alessandro Silvestri di Roma 1

MARCATORI: 16’ Raparo (R), 25’ Ferretti (S), 37’ Quacquarelli (R), 54’ Cum (S), 69’ e 74’ Minicucci (rig)

AMMONITI: 17’ Varga (S.), 22’ Lulli (S.), 48’ Marafini (R.), 53’ Quacquarelli (R.), 77’ Raparo (R.), 91’ Lorenzoni (S.) Espulsi: 77’ Amoruso (S.)

Deluso il tecnico Massimo Donati a fine gara. Questo il suo commento a caldo: «Avevamo preparato una gara di attesa perché la recanatese sa palleggiare molto bene, giocando la palla da dietro. Per far correre meno la squadra volevamo andare al recupero palla un po’ più bassi. Io mi prendo sempre la responsabilità di tutto. Gli errori di concetto non mi piacciono. Non voglio addossare le colpe, non fa parte del mio carattere e non è neanche giusto. Abbiamo zero punti e questo non è bello, ma io in campo ero un guerriero e lo sono anche da allenatore. Niente mi può abbattere. Sono deluso, molto, per come si era messa anche questa volta, ma non mollo assolutamente. Già da stasera inizieremo a pensare a quello che dovremo fare nella gara di domenica prossima. Abbiamo tanti giovani, spero che abbiamo voglia di lottare ed arrivare in alto, prendere decisioni importanti, non aver paura, essere coraggiosi, fare l’errore e rimediare all’errore fatto. Qualche altro giocatore deve arrivare sicuramente, abbiamo tanti ragazzi, anche oggi abbiamo giocato con 6 Under. Sapevamo che poteva esserci questa situazione, sicuramente dovremo aggiungere qualcuno. Il mio pensiero ora è solo quello di far recuperare i ragazzi, sia fisicamente che mentalmente. Stasera è giusto che siano delusi, ma domani dovranno essere più carichi di prima».