Samb, notevole prova con la Roma. Sconfitta a parte, viste buone cose

ROMA- C’era molta attesa per l’amichevole illustre della Sambenedettese contro la Roma di Fonseca a Trigoria. È arrivata una sconfitta per 4-2, ma si è vista una buona Samb che è riuscita ad andare in rete per due volte ed a rendersi pericolosa in altre occasioni.

L’avversario, di caratura superiore, viste le due categorie di differenza, ha fatto la partita ed ha messo, come era naturale attendersi, in difficoltà, in qualche occasione, la Samb, ma nel complesso Montero può essere soddisfatto della prestazione dei suoi. Di positivo sicuramente, la performance dell’argentivo Maxi Lopez, ancora in rete, anche se con due rigori. Ora si torna a lavorare ed a mettere a punto tutti quei meccanismi ancora da oliare per essere pronti per l’inizio del torneo, previsto per il 27 settembre 2020.

Roma-Sambenedettese 4-2, Nocciolini contrastato da un giocatore giallorosso

Questo il tabellino della gara:

ROMA-SAMBENEDETTESE 4-2

AS ROMA (3-4-2-1) pt: Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Villar, Perotti; Mkhitaryan. All.: Fonseca.

A disposizione: Boer, Astrologo, Simonetta, Ciervo, Seck, Bamba, Trasciani, Bouah, Ciucci, Morichelli, Antonucci, Riccardi.

AS ROMA (4-4-2) st: Boer; Bouah, Trasciani, Morichelli, Seck; Bamba, Simonetta, Astrologo, Ciervo;Antonucci, Riccardi. All. De Rossi.

SAMBENEDETTESE (4-4-2) pt: Nobile; Lavilla, Di Pasquale, Biondi, Liporace; Rocchi, Angiulli, Botta, Trillò (30′ Chacon); Nocciolini, Maxi Lopez. All.: Montero.

SAMBENEDETTESE (4-4-2) st: Laborda; Lavilla, Biondi, Enrici., Magliulo; Cardoni, Masini, De Ciancio, Chacon; Occhiato, Lescano. All.: Montero.

A disposizione: Laborda, Chacon, Magliulo, Occhiato, Enrici, Cardoni, Masini, De Ciancio, Lescano.

ARBITRO: Sig. Simone Gallipò di Firenze

Assistente 1: Sig.ra Giulia Tempestilli di Roma 2

Assistente 2: Sig.ra Veronica Vettorel di Latina

RETI: 5′ Veretout, 9′ Perotti, 24′ Maxi Lopez (R), 31′ Mkitaryan, 42′ Maxi Lopez, 67′ Antonucci

Roma-Sambenedettese 4-2 Montero impartisce indicazioni ai suoi

Per quanto riguarda il mercato, la società è ancora al lavoro per completare la rosa che sarà messa a disposizione di Montero all’inizio del torneo. Nei prossimi giorni infatti, ci potrebbero essere ancora dei movimenti, sia in entrata che in uscita, visto che la società è sempre attenta e vigile su quello che accade anche in altre società. Per quanto riguarda i calendari infine, con una nota ufficiale la LegaPro ha comunicato che il sorteggio si terrà il 10 settembre a Roma, presso il Salone d’Onore del Coni.