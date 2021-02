Samb, arrivano le dimissioni di mister Zironelli. Vicino il ritorno dell’ex Paolo Montero

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il deludente pareggio di appena 24 ore fa ha scatenato il caos in casa Sambenedettese. Dopo la prestazione non convincente nel derby di mercoledì scorso con la Fermana, i rossoblù hanno compiuto un ennesimo passo falso con il pareggio casalingo, avvenuto in una gara rocambolesca, in cui è successo davvero di tutto. Con la Samb in vantaggio per 1-0 e in superiorità numerica dal 66’ infatti, il Fano non solo è riuscito a pareggiare, ma anche a ribaltare inaspettatamente il risultato. Solo il guizzo del rossoblù Fazzi, nell’ultimo disperato tentativo, ha portato al rigore che ha permesso alla Samb di portare a casa almeno un pareggio. Questa situazione ha portato così mister Mauro Zironelli, che aveva comunque risollevato le sorti della Samb, a rassegnare le dimissioni. Di appena una settimana fa, la roboante e convincente prestazione con il Carpi, travolto per 5-1. Ora le dimissioni irrevocabili dell’allenatore.

Questo il comunicato della società: «La SS Sambenedettese comunica che in data odierna il Sig. Mauro Zironelli ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra. La società prende atto di quanto comunicato e augura al Sig. Zironelli le migliori fortune personali e professionali».

Dispiace, perché il mister aveva fatto bene e dato fiducia ad ambiente e società. Sicuramente questa ultima settimana di lavoro non scalfisce quanto di buono ha fatto vedere dalla squadra, dopo l’arrivo del tecnico veneto.

L’ex tecnico Paolo Montero, per lui un probabile ritorno in panchina

Ora lo scenario che si prospetta è quello di un probabile ritorno dell’ex tecnico Paolo Montero, pronto a rientrare dopo un esonero arrivato dopo una partenza poco convincente, pur con tutte le attenuanti di un’estate caratterizzata da grande incertezza ed un mercato partito, causa emergenza Covid, in forte ritardo.

Le prossime ore ci diranno cosa deciderà la società, pronta a sostenere comunque una squadra quinta in classifica, in un torneo di LegaPro di altissimo livello.

Samb-Fano 2-2, Lescano sta per calciare il rigore che regalerà il pareggio alla Samb

Intanto, nella prossima gara, in programma domenica 14 febbraio alle ore 17:30, la Samb sarà impegnata a Mantova, contro un’altra formazione che sta attraversando un momento molto difficile.