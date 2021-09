SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Sono stati mesi durissimi, che hanno veramente messo a dura prova la passione e l’amore verso il calcio, da parte di una tifoseria che non ha mai fatto mancare il suo appoggio alla squadra, neanche nei momenti più duri della scorsa stagione.

Dopo l’OK della FIGC, nella persona del Presidente Gabriele Gravina, sono arrivate anche le parole del mister Massimo Donati, voluto ancora fortemente dal Presidente Roberto Renzi alla guida della Samb. L’ex giocatore di Atalanta, Milan e Celtic Glasgow, ha subito espresso parole di gioia per la seconda possibilità offertagli dalla società: «Era quello che desideravo, in tempi non sospetti avevo dato la mia disponibilità anche in Serie D e ringrazio la società per questa riconferma. Sono in stretto contatto con il direttore sportivo Sabbadini e stiamo già lavorando per allestire una squadra competitiva con il poco tempo che abbiamo a disposizione».

Donati, dopo lo stop inflitto dalla FIGC all’iscrizione della Samb in C, aveva svolto il ruolo di commentatore su DAZN. Terminata comunque la sua avventura, il mister è pronto a rituffarsi nel lavoro sul campo, che aveva interrotto nel ritiro di Sefro. Con il DS Sabbadini, mister Donati sta costruendo in queste ore la Samb 2021/22, una squadra che dovrà essere assemblata in fretta, e che per forza di cose avrà bisogno di un periodo di lungo rodaggio. Sono circolati già alcuni nomi, alcuni molto suggestivi, dal ritorno di Luca Lulli, a quello dell’attaccante Daniele Ferretti che si è fatto conoscere a suon di gol negli ultimi tornei di LegaPro girone B, quello frequentato negli ultimi anni dalle formazioni marchigiane, a Simone Isacco, in uscita dalla Fermana.

L’ex Samb Luca Lulli, vicinissimo al ritorno in maglia rossoblù

Intanto, è di oggi il comunicato della società con cui si annuncia un nuovo importante tassello inserito nell’organico della società rossoblù: il manager Luca Faccioli. Si tratta di un dirigente sportivo con esperienze pluriennali nel mondo del calcio, negli ultimi anni con Chievo, Novara e FeralpiSalò. Queste le sue parole dopo la firma con la società: «Felice e motivato per questa nuova avventura in una piazza di calcio vero nonostante la categoria. È una corsa contro il tempo su tutti i fronti. Ringrazio la proprietà e tutto lo staff che in piena collaborazione sta allestendo un organico che possa permettere al club di recitare un ruolo da protagonista già da subito. Abbiamo rimesso in moto tutta la macchina organizzativa, lavorando duramente da più tempo a fari spenti, con grande voglia ed entusiasmo da parte di tutti, coscienti dell’importanza dell’obiettivo da raggiungere. Forza Samb!».

«La società comunica inoltre che da venerdì 24 settembre prenderanno il via le visite mediche, i test atletici e gli allenamenti individuali per tutti i calciatori che andranno a comporre la rosa per il campionato di Serie D e che verranno comunicati all’atto della sottoscrizione del contratto, in attesa di conoscere l’esito della richiesta presentata dalla società in merito al rinvio della gara del 29 settembre».