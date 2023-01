Calcio: nel sabato di Serie C tre 1-1 per le marchigiane

Arrivano quattro risultati utili per le marchigiane (di cui uno nel derby Ancona-Vis Pesaro) nella 24° giornata del Girone B di Serie C di calcio: l’Ancona appunto tra le mura di casa non riesce a battere la Vis Pesaro ed il derby finisce 1-1, stessi risultati per Fermana (in casa contro l’Aquila Montevarchi) e Recanatese, in trasferta sul campo della Torres.

C’è rammarico per i ragazzi di mister Colavitto, che interrompono la striscia di vittorie pareggiando 1-1 nel derby contro una rinata Vis Pesaro, sempre più solida e capace di impattare al 23’st con Ghazoini la rete del vantaggio del neo arrivo biancorosso Melchiorri (21’pt). Un punto che da ovviamente più morale alla Vis Pesaro rispetto che all’Ancona, favorita alla vigilia.

La Fermana coglie si un punto, ma contro il fanalino di coda Aquila Montevarchi. Peccato, perché un successo avrebbe avvicinato ancor di più i gialloblu alla zona playoff (quota 33 punti, Carrarese). Giandonato firma il vantaggio della Fermana dopo poco più di un quarto d’ora, Rovaglia pareggia per il definitivo 1-1.

La Recanatese invece è soddisfatta, perché raccoglie il quinto risultato utile consecutivo sul campo della Torres, per un pareggio che accontenta entrambe e tiene ancora discretamente lontane (qualche punto) le due compagini dalla zona playout. Reti di Diakite nel primo tempo per i locali e pareggio nel finale giallorosso, grazie ad un’autorete su azione di Marilungo.