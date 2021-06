Prende il posto del fratello Riccardo che ha lasciato l'incarico per impegni di lavoro. Si è messo subito in moto per formare la squadra

SENIGALLIA – La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: Roberto Moroni è il nuovo direttore sportivo della FC Vigor Senigallia. Prende il posto del fratello Riccardo, che per motivi di lavoro ha dovuto lasciare l’incarico, seppure resterà in società all’interno del Consiglio Direttivo rossoblu.

Come riporta la società nel suo sito web «Roberto arriva, anzi torna. Dopo le esperienze dirigenziali con la “vecchia” società, oggi raccoglie il testimone del fratello». Lui si dichiara subito «felice e pronto a lavorare per una società che spicca clamorosamente per organizzazione. Merito del lavoro fatto in questi anni dal presidente Franco Federiconi e da tutto il resto della dirigenza. Sono e siamo amici da tanti anni, ma devo dire che hanno assunto delle capacità manageriale e gestionali del club davvero impressionanti».

Per quanto riguarda il lavoro da fare, Moroni racconta: «Ci siamo confrontati, mister Aldo Clementi, col quale c’è sintonia totale, ha indicato quelle che sono le necessità per la squadra in vista della prossima stagione, ovvero confermare il nucleo portante del gruppo e inserire 3 o 4 tasselli al posto giusto. Il tutto partendo dal presupposto che anche con la nuova regola degli under, i ragazzi li abbiamo in “casa” nostra e quindi da quel punto di vista ci muoveremo internamente».