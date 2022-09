Calcio, riparte la serie D con il derby Montegiorgio-Samb

Torna domenica il campionato di serie D con sei squadre marchigiane inserite nel girone F: Sambenedettese, Montegiorgio, Fano, Tolentino, Porto d’Ascoli e Senigallia. Le prime due si affronteranno subito in un derby anomalo in territorio “neutro”: si giocherà infatti al Polisportivo di Civitanova Marche, con inizio alle ore 15, per l’indisponibilità del “Tamburrini” di Montegiorgio. C’è curiosità nel vedere all’opera le due compagini, entrambe molto rinnovate rispetto alla scorsa stagione. Il Montegiorgio riparte da un nuovo tecnico, mister De Angelis, di nuovo in panchina dopo tre stagioni vissute da responsabile del settore giovanile della Fermana. L’ultima volta da allenatore di una prima squadra era stato a Castelfidardo. Avrà a disposizione un mix di qualità, fatto sia di giovani che di giocatori esperti. Confermati i big Misin e Albanesi (promosso capitano), cui si aggiungono nuovi acquisti di spessore come Diop, Baraboglia e Perini.

Sull’altro versante ci sarà una Samb rivoluzionata con l’arrivo di tanti volti nuovi e solo quattro conferme, ma tutte di peso: Conson, Lulli, Angiulli e Cardella. I rivieraschi ripartono da mister Alfonsi e dopo l’inutile vittoria dei play-off la scorsa stagione, sono chiamati ad un campionato di vertice per puntare alla promozione diretta in serie C.

Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa.

Debutto casalingo per Porto D’Ascoli e Tolentino. Gli “orange” affronteranno gli abruzzesi dell’Avezzano, squadra neo promossa ma con tanta esperienza in serie D. I portuali ripartono dal blocco dello scorso anno, a partire da mister Ciampelli, con l’innesto importante in attacco di Ameth Fall, ex Sambenedettese. Il Tolentino se la vedrà invece con la Vastese. La squadra cremisi ha iniziato un nuovo ciclo dopo l’addio di mister Mosconi e ricomincerà con una rosa di giovani promettenti, marchio di fabbrica anche della passata stagione, con in testa i gioiellini Mengani e Bucosse. Proprio Mosconi è chiamato a rilanciare le ambizioni dell’Alma Juventus Fano. Dopo la salvezza strappata ai play-out contro il Castelfidardo, i granata puntano quest’anno ad un campionato di vertice. Per farlo si sono affidati al blocco ex Tolentino formato da Padovani, Capezzani e Severini, già allenati da Mosconi. Il Fano esordirà in trasferta sul campo del Team Nuova Florida, che ha già esonerato l’allenatore Solimina, a sua volta subentrato al dimissionario Bussone, affidando la guida della squadra ad Alessandro Del Grosso.

Infine la neopromossa Vigor Senigallia, tornata in serie D dopo 18 anni, farà il suo debutto in terra laziale sul campo del Cynthialbalonga.