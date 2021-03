Calcio, rinviata la partita tra Sambenedettese e Triestina. Ancora nessuna novità societaria

Ufficiale il rinvio della gara con gli alabardati, alle prese con casi di positività. Non c’è ancora una data per il recupero. Intanto i giorni passano e la situazione societaria non ha avuto un esito

La notizia era già nell’aria, ma solo da poche ore è arrivata l’ufficialità della LegaPro: la partita in programma domenica 28 marzo tra Sambenedettese e Triestina è rinviata.

Nel comunicato n.392/DIV-26 marzo 2021 si legge: «La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto:

– dell’istanza documentale presentata in data 26 marzo dalla società Triestina;

– della comunicazione del Dipartimento di prevenzione – Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) pervenuta in data 26 marzo, nella quale si evidenzia “la presenza di un focolaio consistenze e in continua evoluzione”;

in dipendenza di quanto sopra dispone, che la gara Sambenedettese-Triestina, in programma domenica 28 marzo, Stadio “Riviera delle Palme”, San Benedetto del Tronto, venga rinviata a data da destinarsi».

Un momento dell’ultima gara giocata dalla Samb con il Ravenna

Dunque Samb che dovrà fermarsi in un momento in cui, da una parte, sarebbe stato meglio giocare per non pensare alle questioni societarie che negli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova i rossoblù, dall’altra, ci sarebbe stato il rischio di giocare con la testa non libera e di scendere in campo senza la giusta serenità.

Le ore che seguiranno saranno determinanti non solo per il futuro della società, ma del Club stesso. La lettera di messa in mora depositata dai giocatori il 22 marzo ha fatto partire il conto alla rovescia per il saldo delle mensilità arretrate. La società ora avrà 20 giorni di tempo per sanare gli stipendi ed evitare un ennesimo dolorosissimo fallimento. Il presidente Serafino, dal canto suo, ha ribadito, a più riprese, di voler mantenere tutti gli impegni presi.

Di tempo ce n’è ancora, occorre fare di tutto per salvare il club, un patrimonio non solo della città, ma del calcio italiano. Margini per trattative e cessioni di quote ce ne sono ancora, speriamo che il presidente, o chi per lui, riesca a riportare il sereno tra staff e giocatori, per concludere il torneo nel migliore dei modi, come meritano città e tifosi.

Ruben Botta, uno dei migliori della Samb in questa stagione

Samb che attualmente si trova all’8° posto in classifica di LegaPro, gironeB, con 47 punti, dietro Padova, Südtirol, Perugia, Modena, Triestina, FeralpiSalò e Matelica, con 32 gare giocate, 12 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte.