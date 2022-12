ASCOLI – La Serie B va in vacanza per qualche settimana. E lo fa dopo che si è giocato, oggi, il 19esimo turno, che ha concluso il girone di andata. Nei match andati in scena nel corso della giornata non sono mancate le sorprese, con il programma che prevede anche due posticipi: alle 18 la sfida tra Frosinone e Ternana, mentre alle 20.30 il big match tra Bari e Genoa.

I risultati

La giornata di Santo Stefano si è aperta all’ora di pranzo con la sfida del Rigamonti tra Brescia e Palermo, terminata 1-1: vantaggio dei padroni di casa con Galazzi, pari siciliano di Segre. Comincia con un punto, dunque, l’avventura in panchina per il nuovo allenatore delle rondinelle Alfredo Aglietti. Nel pomeriggio, invece, colpaccio della Reggina, che con la rete di Rivas espugna lo stadio Del Duca e batte l’Ascoli 1-0. Arrigoni e Mancuso, invece, regalano il 2-0 al Como, nel match casalingo contro il Cittadella. Il Modena, con lo stesso punteggio, 2-0, vince a Bolzano contro il Sudtirol grazie ai gol di Magnino e Armellino. Il Pisa, con la rete siglata da Sibilli, vince a Ferrara 1-0 contro la Spal. Vittoria esterna del Perugia, che sbanca 2-0 il campo del Benevento con i gol di Lisi e Luperini. Il Cagliari, sempre per 2-0, vince in casa contro il Cosenza, con le reti di Lapadula e Lella. Infine, 2-2 tra Venezia e Parma: la doppietta di Vazquez fa volare i ducali, prima della rimonta lagunare ad opera di Pohjanpalo e Pierini. Alle 18, come detto, spazio a Frosinone-Ternana, mentre alle 20.30 Bari-Genoa.

La classifica

La Serie B, adesso, si ferma per qualche settimana e tornerà in campo soltanto il 14 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno. Questa, intanto, la classifica del torneo cadetto al termine del girone di andata, con Frosinone, Ternana, Bari e Genoa che hanno ovviamente una gara in meno in quanto devono ancora giocare: Reggina, Frosinone 36; Bari, Genoa 30; Pisa 29; Parma 27; Ternana, Sudtirol 26; Ascoli, Cagliari, Brescia, Modena 25; Palermo 24; Benevento, Como 22; Spal, Venezia 20; Perugia, Cittadella 19; Cosenza 17.