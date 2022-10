Partita difficile doveva essere alla vigilia e partita proibitiva è stata per la Vis Pesaro. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la formazione di mister David Sassarini crolla sotto i colpi di una Reggiana nettamente superiore che si impone per 3-0.

Padroni di casa che si portano in vantaggio dopo appena 6 minuti con il gol di Guiebre e mettono in discesa la propria partita. Al 17° del primo tempo la Reggiana sbaglia pure un calcio di rigore con il portiere della Vis Pesaro Farroni che para il tiro dagli undici metri di Lanini.

Dopo che si riparte nella ripresa con il risultato di “solo” 1-0 per la formazione emiliana non cambia la trama della partita. La Vis non riesce ad essere pericolosa e nell’ultimo quarto d’ora i padroni di casa chiudono definitivamente i giochi.

Prima Montalto trova il 2-0 al 74° con una rete di pura ferocia. Poi il sigillo del 3-0 arriva quattro minuti più tardi sempre con Montalto che trova un colpo di testa vincente dagli sviluppi di un calcio d’angolo.

Vis che non può nulla contro un avversario più forte. Ora per la formazione pesarese testa già al Siena per la sfida di sabato prossimo.