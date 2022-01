Calcio, rabbia Jesina: in fuga e ripresa a Fossombrone

Il nuovo anno, in una delle rare gare regolarmente in campo, si apre con un pari in casa della vicecapolista: avanti 0-2, i leoncelli si vedono annullata la terza rete per un fuorigioco dubbio e poi subiscono la rimonta

Dalla partita di Fossombrone la Jesina esce con un punto e arrabbiata: avanti 0-2 sul campo della vice capolista nonostante una situazione di emergenza, i leoncelli si vedono rimontati e raggiunti sul 2-2 ad una manciata di minuti dal termine. Ma prima la Jesina aveva anche siglato lo 0-3, annullato però per un dubbio fuorigioco.

All’esordio nel 2022, in una delle poche gare in scena dell’ultimo turno d’andata d’Eccellenza e in generale d’Italia visti i tanti campionati stoppati e i rinvii causa Covid, Jesina senza due big come Lucarini e Jachetta, oltre alle assenze già note di Rossi e Mattia Sampaolesi, infortunati. Garofoli, dopo noie in settimana, è in campo non al top. In panchina gli ultimi innesti Gioele Evangelisti – centrocampista ’92 ex Samb, Giulianova e Servigliano – e Yuri Sampaolesi, difensore classe 2003 dall’Ancona Matelica. Titolare il 2001 Monachesi: sarà protagonista con una “quasi” doppietta. Di là il Fossombrone è il primo inseguitore della capolista Vigor Senigallia.

I primi 45’ si chiudono sullo 0-0, la gara si accende nel secondo tempo quando la Jesina va a segno con Monachesi e poi raddoppia su rigore con Perri (11esimo gol in campionato). Arriva pure lo 0-3 ma la terna Monachesi, che pare però partire da dietro, è in offside. Di là il Fossombrone conquista un penalty che non sfrutta ma sul corner che ne viene accorcia con Cecchini. A pochi minuti dalla fine Arcangeletti fa 2-2.