Il centrocampista classe 2002 vestirà biancorosso per ancora molto tempo. Domenica Vis Pesaro in trasferta senza Giraudo

La Vis Pesaro non pensa solo al presente ma inizia piano piano a programmare il futuro che verrà. Dopo le buone prestazioni ottenute in questa stagione infatti la società pesarese ha comunicato un rinnovo di contratto importante. Il centrocampista Andrea Astrologo ha prolungato il suo contratto con la Vis fino al 2025 e indosserà la maglia biancorossa per le prossime 4 stagioni.

Un rinnovo importante, vista la lunghezza contrattuale, che dimostra come la Vis Pesaro abbia fortemente investito nel calciatore classe 2002 dopo che nell’estate appena passata la squadra del presidente Mauro Bosco aveva acquistato Astrologo dalla Roma proprio a titolo definitivo.

Il primo mattoncino per la Vis del futuro che verrà è stato messo. Ora però è presto per parlare di mercato con una stagione nemmeno a metà del suo compimento e con gennaio ancora lontano. La Vis, dopo il pareggio contro la Carrarese, andrà a Pontedera per giocare contro il Montevarchi. Sicura in casa Vis l’assenza di Giraudo squalificato per aver ricevuto la quinta ammonizione e che dovrà quindi saltare una partita.