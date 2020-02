Promozione, il punto sulle sfide del campionato

Si è conclusa la ventitreesima giornata nei due gironi. Altro pareggio per l'Atletico Ascoli nel girone B. Blitz esterno del Gabicce Gradara in A

Si è completato il ventitreesimo turno del campionato di Promozione nei gironi A e B che hanno terminato il loro programma dopo le sfide che sono andate in scena di sabato.

GIRONE A

Non vanno oltre il pari (0-0), conquistando un ottimo punto in chiave classifica Filottranese e Osimo Stazione che compiono un passo avanti verso i rispettivi obiettivi. Poche occasioni e poche emozioni in un match che termina, avaro di colpi di scena, a reti bianche. Blitz esterno del Gabicce Gradara che sbanca 1-4 la tana del Valfoglia compiendo un grande passo avanti in zona playoff. A griffare il successo sono stati Bastianoni (doppietta), Vaierani e Vegliò. Per i padroni di casa in gol Serafini.

GIRONE B

Pareggia ancora la capolista Atletico Ascoli. I bianconeri impattano 1-1 sul campo del Potenza Picena rinviando di un’altra settimana l’appuntamento con la vittoria. Dopo la rete del vantaggio ospite di Filiaggi il pareggio locale è stato messo a segno da Iori. Vittoria esterna per l’Aurora Treia che si impone 1-2 con il Chiesanuova. Gobbi apre per il Treia, Tanoni pareggia prima del gol vittoria ospite firmato da Romagnoli. Terminano 0-0 le sfide Civitanovese-Monturano Campiglione e Maceratese-Monterubbianese. Due pareggi utili in chiave playoff che, mai come quest’anno, si preannunciano di qualità molto alta. Chiude il programma il successo lontano dalle mura amiche del Loreto (0-1) che, grazie al solito Garbuglia, supera l’ottimo Corridonia.