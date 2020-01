Promozione, il punto sulle partite del sabato dei due gironi

ANCONA- Sabato intenso in Promozione dove, nei due raggruppamenti, si sono disputate diverse partite della diciassettesima giornata di campionato. Completeranno il programma domenicale, nel girone A, Biagio Nazzaro Chiaravalle – Gabicce Gradara, Filottranese – Ilario Lorenzini e Valfoglia – Cantiano. Nel girone B, invece, oggi pomeriggio si disputeranno Potenza Picena- Chiesanuova, Civitanovese – Loreto, Maceratese – Atletico Centobuchi.

GIRONE A

Cinque le partite disputate nella cosiddetta zona nord delle Marche. Il risultato più importante, ai fini della graduatoria, è senza alcun dubbio lo 0-0 tra Vigor Castelfidardo e Mondolfo con i fidardensi che falliscono l’occasione di accorciare nei confronti delle formazioni di testa (Biagio e Gabicce) impegnate nel big-match odierno. Squillo importante dell’Osimana che si rilancia in zona playoff agguantando il quinto posto. Nello 0-1 maturato nel derby con la Passatempese il guizzo decisivo è quello dell’argentino Matias Miramontes con trascorsi importanti nel professionismo con le maglie, tra le altre, di Ancona e Venezia. Pari e patta tra Moie Vallesina e Osimo Stazione in un match dove non sono mancate le emozioni. Tutte nella ripresa le reti dell’1-1 con gli ospiti ad aprire grazie a Clementi e i padroni di casa a pareggiare con Api. Pareggio a reti bianche, invece, in Urbino-Olimpia Marzocca. Poche palle gol e tanto tatticismo per le due compagini che muovono in avanti la loro graduatoria. Chiude il colpo esterno del Villa San Martino in casa del Camerano (2-3). I gialloblu aprono con Santini e chiudono con Carion ma in mezzo, tuttavia, ci sono le tre reti ospiti griffate da Berti e Mazzoni, quest’ultimo sul tabellino con una doppietta realizzata.

GIRONE B

Riprende la marcia in vetta la classifica la capolista Atletico Ascoli che piega, con un netto 3-0, la Monterubbianese fanalino di coda. Le reti della vittoria portano la firma di Giovannini (doppietta) e Garbujo. Importante il successo, in ottica playoff, del Monturano Campiglione che sbanca la tana della Futura ’96. 0-1 il risultato finale con gol decisivo di Moretti alla mezzora della ripresa. Blitz esterno del Corridonia che si impone 0-2 sul Portorecanati grazie ai guizzi, nei minuti finali della partita, di Cerbone e Maccioni. Si è giocata nel ricordo straziante del giovane Mattia Perini, scomparso prematuramente nei giorni scorsi, Montecosaro-Palmense terminata 1-1. Di Modica mette in rete per i padroni di casa mentre il gol ospite è stato messo a segno da Frascerra su calcio di rigore. Mengoni e Gibellieri, entrambi in rete nella ripresa, hanno determinato il pareggio tra Monticelli e Aurora Treia (1-1) che ha consentito alle due squadre di avanzare di un gradino in classifica.