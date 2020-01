Calcio, Promozione Marche: il punto sui due gironi dopo le partite del sabato

ANCONA – Archiviato il sabato di Promozione nel diciottesimo turno dei girone A e B marchigiani. A completare il programma ci saranno Biagio Nazzaro Chiaravalle – Camerano e Gabicce Gradara – Passatempese nel girone A mentre, nel girone B, si disputeranno Corridonia – Civitanovese e Chiesanuova – Atletico Centobuchi.

GIRONE A

Colpo della Vigor Castelfidardo che, grazie allo 0-2 maturato sul campo della Villa San Martino, si prende momentaneamente la vetta della classifica. A griffare il blitz fidardense la premiata ditta Perna-Donzelli.

Bella vittoria in zona playoff dell’Urbino che si impone 1-2 nella tana dell’Osimo Stazione. Saine Salifu piazza la doppietta che rende vana la rete di Marconi e permette ai ducali di incamerare una posta in palio preziosissima.

Continua a salire l’Osimana di Roberto Mobili nelle zone alte della classifica. I senzatesta, grazie a una rete di Mongiello, piegano 1-0 il Valfoglia e agguantano la quinta piazza.

Cade la Filottranese di mister Giuliodori che cede il passo all’Olimpia. La formazione di Marzocca rifila un perentorio 2-0 ai biancorossi con i gol messi a segno da Falcinelli e Gresta.

Netto il successo dell’Ilario Lorenzini Barbara sul Moie Vallesina. Nel 4-1 dei senigalliesi spicca la tripletta di Capecci. A completare la festa è stato Carboni. Utile solo alle statistiche il gol jesino di Borocci.

Chiude il programma del sabato il 2-1 con cui il Mondolfo si sbarazza del Cantiano avvicinandosi alla zona spareggi. Carletti Orsini apre per i locali, Angradi pareggia prima del gol della vittoria realizzato da Messina.

GIRONE B

Prosegue il cammino in vetta dell’Atletico Ascoli che piega 3-2 il Montecosaro. Una doppietta di Filiaggi e un gol di Giovannini consentono agli ascolani di arginare i gol ospiti di Bartolini e Rosafio conquistando un’altra importantissima vittoria.

Inizia male l’avventura di Francesco Nocera sulla panchina della Maceratese. La Rata cade 2-1 sul campo dell’Aurora Treia che sfrutta un autogol di Rapagnani e Di Francesco. Inutile la rete biancorossa di Campana.

Sale momentaneamente al secondo posto il Loreto vittorioso 3-1 sulla Futura ’96. La doppietta di uno scatenato Garcia e la rete di Massei trascinano i loretani sempre più saldamente in zona playoff. Per la Futura in gol Pelliccetti.

L’1-0 del Monturano Campiglione sul Portorecanati, griffato Moretti, consente ai locali di prendersi la quinta piazza e provare a recitare un ruolo da protagonisti in questa seconda parte di stagione.

Bell’exploit del Potenza Picena che fa registrare un positivo 1-3 in casa della Palmense. Le reti giallorosse sono state messe a segno tutte e tre da Iori. Gol della bandiera casalingo di Setola.