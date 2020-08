Promozione, il Loreto sceglie Moriconi ed Eliantonio per il suo centrocampo

LORETO – Colpi importanti per il Loreto che sta preparando, salvo colpi di scena, il prossimo campionato di calcio di Promozione. In gialloverde, per la stagione sportiva 2020-2021, giocheranno sia Andrea Moriconi che Alessandro Eliantonio che garantiranno fosforo e quantità al centrocampo di mister Francesco Moriconi.

Per Andrea Moriconi si tratta della quinta stagione consecutiva con il Loreto: «Questa è un’ottima piazza per lavorare in tranquillità – ha spiegato il classe ’91 – ormai qui sono un veterano, con i compagni ci troviamo alla perfezione idem con la società e lo staff tecnico».

Eliantonio (’00), proveniente dal Castelfidardo campione di Eccellenza e fresco di promozione in Serie D, vuole giocarsi al meglio tutte le sue carte: «Nella scorsa stagione dovevo arrivare a Loreto, poi sono rimasto a Castelfidardo – ha confidato l’ex fidardense – Sicuramente l’ ambiente è ottimo per crescere sia come giocatore che come persona, sono un centrocampista duttile posso fare sia il mediano che la mezz’ala».