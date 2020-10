Promozione, gol e risultati dei tre gironi marchigiani

ANCONA- Si è giocata gran parte della prima giornata nei tre gironi del campionato di calcio di Promozione marchigiana 2020-2021. Domani le restanti gare a completamento dell’intero turno. Questi i risultati delle sfide andate in scena nel pomeriggio di sabato.

GIRONE A

Inizia con il piede giusto il Barbara che si impone 2-1 con il Villa San Martino. Di Capecci e Sebastianelli le reti locali, inutile il guizzo ospite di Righi. 2-1 anche nel match tra Fermignanese e Cantiano con Pagliardini e Fucili a rendere vano il gol cagliese di Manuali. Bella vittoria per il Montecchio che ha archiviato la pratica Sassoferrato Genga con un perentorio 2-0. Di Cereti e Dominici i gol vittoria. Tutto facile per il Moie Vallesina vittorioso 3-0 sull’Olimpia Marzocca con Colombaretti, Trudo e Arcangeli. Domani in campo Gabicce Gradara – Portuali Calcio Ancona e Valfoglia-Mondolfo.

GIRONE B

Positivo l’esordio dell’Aurora Treia che rifila un sonoro 4-1 al Corridonia griffato Verdicchio (doppietta), Gobbi e Raponi. Utile alle statistiche il gol di Colletta per gli ospiti. Un lampo di Alessandroni è sufficiente all’Osimana per avere ragione della Cluentina (1-0) mentre Passatempese e Filottranese non vanno oltre lo 0-0. Successo di misura anche per il Portorecanati sull’Osimo Stazione (1-0) con Marcantoni marcatore. Chiude il 2-1 con cui la Vigor Castelfidardo supera la Maceratese con Storani e D’Acunzo ad annullare lo scatto della Rata con Miramontes. Chiesanuova-Loreto di domani completerà il programma.

GIRONE C

Bel successo della Futura ’96 che per effetto delle marcature di Cingolani e Murazzo vince con la Civitanovese (in rete Russo). Colpi esterni del Monturano Campiglione a Centobuchi (0-1) con Finucci e del Montecosaro sul Castignano per 1-2 con i lampi di Luzi e Mascitti, e quello di Bartolini per i padroni di casa. Chiude il Trodica rampante sulla Monterubbianese per 2-1 con Bucchi e Silla sugli scudi. Di Gennaro è l’autore dell’inutile gol ospite. Rinviata Palmense-Monticelli si giocherà domani Potenza Picena-Centobuchi.