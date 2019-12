Calcio, Promozione: Giuliodori sprona una Filottranese ferita

FILOTTRANO – L’ultimo ko in campionato con la Vigor Castelfidardo (0-1 al San Giobbe) ha rallentato la rincorsa della Filottranese alle posizioni d’alta classifica del campionato di calcio di Promozione, girone A.

I biancorossi di Marco Giuliodori, al cospetto di un avversario che adesso insidia molto da vicino il tandem al comando Biagio Nazzaro-Gabicce Gradara, sono riusciti a produrre una grande mole di gioco concretizzando tuttavia molto poco di quanto creato.

Alla fine è arrivato anche il gol beffa che ha fatto vivere un Natale un po’ sottotono ai padroni di casa.

A cercare di risollevare il morale dei suoi ragazzi è stato proprio il tecnico che ha analizzato la sconfitta: «Il calcio a volte è strano – commenta Giuliodori – ed anche in caso di un pareggio saremmo stati qui a parlare di un risultato stretto per noi. Invece ci troviamo a commentare addirittura una sconfitta: c’è sicuramente il rammarico per questo tipo di risultato. Siamo stati poco precisi sotto porta e non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni create durante la partita. Un risultato che ci penalizza oltremodo».

