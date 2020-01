Promozione, il Camerano solleva Bugari e sceglie Tombesi

La società gialloblu ha scelto il cambio in panchina promuovendo il vice a primo allenatore. Si tratta del terzo tecnico in stagione

CAMERANO- Altro cambio in panchina per il Camerano, fanalino di coda del girone A di Promozione con otto punti all’attivo.

Dopo il precedente avvicendamento tra Stefano “Jimmy” Fontana e Yuri Bugari, la società gialloblu ha deciso di sollevare anche quest’ultimo dall’incarico di allenatore affidandolo a Fabio Tombesi. Tombesi, già allenatore in seconda e volto storico dei gialloblu, avrà ora il compito di provare a trascinare il Camerano verso una salvezza che ad oggi appare difficilissima.

Dopo la sconfitta interna per 2-3 con il Villa San Martino dell’ultimo weekend, il penultimo posto utile per i playout è distante otto lunghezze mentre la salvezza diretta undici (con il Valfoglia a quota 19). Il primo impegno ufficiale del Camerano di Tombesi sarà la delicatissima trasferta sul campo della Biagio Nazzaro Chiaravalle di Gianmarco Malavenda seconda in classifica.

Oggi pomeriggio, intanto, alle 14.30 andrà in scena il recupero della quindicesima giornata del 22 dicembre tra Cantiano e Urbino. Per i ducali in palio ci sono punti pesanti per agganciare il terzo posto, attualmente occupato dalla Vigor Castelfidardo a 29. Sponda locale, invece, la missione salvezza potrebbe avere un grande sprint da un eventuale risultato positivo. Dirigerà l’incontro il signor Gorreja di Ancona coadiuvato dagli assistenti D’Ovidio e Cordella di Pesaro