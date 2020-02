Promozione, fuga rimandata per la Biagio Nazzaro Chiaravalle

CHIARAVALLE- Mancava anche la capolista per chiudere la ventiduesima giornatadel campionato di Promozione. Nonostante i fari puntati addosso, anche e soprattutto per la sconfitta di ieri della Vigor Castelfidardo seconda della classe, la Biagio Nazzaro Chiaravalle non è riuscita a compiere la fuga impattando 2-2 con il Valfoglia. I rossoblu, attualmente, si trovano a +3 dai fidardensi e sabato sono attesi proprio dallo scontro diretto. Cenciarini ha aperto per gli ospiti prima dell’1-1 messo a segno da Cecchetti. La truppa Malavenda è riuscita anche a trovare il vantaggio con il solito Alessandroni (su calcio di rigore) prima del definitivo 2-2 di Giuliani.

Nell’altro match di giornata il Gabicce Gradara si è preso lo scalpo della Filottranese andandosi ad imporre 1-0. Un buonissimo successo in chiave playoff per i padroni di casa arrivato con il guizzo di Bacchielli al primo minuto di gioco.