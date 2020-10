Promozione, completato l’intero quadro della prima giornata. Ecco gol e risultati

Oggi sono andate in scena le sfide rimanenti dei tre gironi dopo la gran parte disputata nella giornata di sabato. Quattro le gare in calendario nella domenica di Promozione

ANCONA- Si è conclusa nel pomeriggio di oggi la prima giornata del campionato di Promozione marchigiana. Questi i risultati e i marcatori mancanti nei tre raggruppamenti regionali.

GIRONE A

Deve sudare le proverbiali sette camicie il Gabicce Gradara per avere ragione dei Portuali Calcio Ancona. Nel match del Magi terminato 1-0 decisiva la rete di Cinotti a dieci minuti dalla fine. Fuochi d’artificio in Valfoglia-Mondolfo con risultato finale di 3-2. Decisivi per i padroni di casa i gol di Elezaj e Magnani, in aggiunta ad un autogol. Per gli ospiti doppietta di Giobellina.

GIRONE B

Pari e patta tra Chiesanuova e Loreto. Nel 2-2 di giornata, alla doppietta locale di Mongiello (tra i migliori in campo) hanno risposto prontamente Bruciapaglia e Monteneri per i loretani.

GIRONE C

A chiudere il palinsesto del girone C è stata la sfida tra Potenza Picena e Atletico Centobuchi. Anche in questa occasione lo score è stato di 2-2 con reti di Cerbone e Iori per i potentini e di Rosa e Liberati per gli ascolani.