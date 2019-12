Promozione, la Biagio Nazzaro si rinforza con Paialunga

CHIARAVALLE- Colpi di mercato al fotofinish per la Biagio Nazzaro Chiaravalle, capolista del girone A di Promozione.

Nell’ultimo giorno disponibile per il mercato dilettanti, i rossoblu di Gianmarco Malavenda hanno abbracciato il trequartista classe ’01 Mirko Paialunga. Quest’ultimo, reduce dalla Jesina in serie D, si aggregherà ai nuovi compagni alla ripresa degli allenamenti in vista del girone di ritorno. Un rinforzo importante e futuribile che aumenta la profondità della rosa a disposizione del tecnico.

Si tratta del secondo arrivo del mercato di riparazione. Il primo era stato Alessandro Pesaresi (’00), prelevato dalla Vigor Senigallia. Due mosse che fanno capire come la società biagiotta stia già programmando per il futuro, nella speranza che il campionato possa concludersi con una grande soddisfazione sportiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA