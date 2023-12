La prima volta dell’Osimana: trionfo in Coppa Eccellenza sulla Maceratese

SENIGALLIA – La prima volta non si scorda mai. Fino a ieri sera, giovedì 21 dicembre, l’Osimana non era mai riuscita a vincere la Coppa Marche di Eccellenza. I giallorossi hanno superato 3-1 la Maceratese e sono entrati nella storia. Allo stadio Bianchelli di Senigallia, campo neutro scelto per la finalissima della competizione, non c’è stata partita: la squadra di Aliberti ha dominato nel corso dei 90′.

Nei primi istanti della gara i biancorossi si affacciano in un paio di occasioni dalle parti di Santarelli, bravo in entrambe le circostanze a rifugiarsi in corner. A partire dalla mezz’ora di gioco però è l’Osimana a prendere in mano la sfida: al 31′ la retroguardia della Maceratese respinge il pallone calciato da Bambozzi su punizione, sulla sfera si avventa Borgese che, al limite dell’area, spara all’angolino facendo esultare i propri tifosi. Si va a riposo con i giallorossi in vantaggio per 1-0.

Ad inizio secondo tempo l’Osimana insiste e, dopo soli due minuti, trova il gol del raddoppio con Triana, bravo nell’approfittare dell’indecisione tra Gagliardini e Sensi. Il calciatore subentrato nella prima frazione di gioco all’acciaccato Buonaventura è il più lesto di tutti e anticipa l’estremo difensore avversario facendo 2-0. La Maceratese prova a rifarsi sotto, ma ancora una volta sono i giallorossi a colpire: Borgese da calcio d’angolo pesca la testa di Alessandroni che incorna il gol del 3-0 per la sua squadra. Nel finale Massei calcia dalla distanza e trova la rete della bandiera per il definitivo 3-1.

La cornice di pubblico è stata splendida: circa 1500 tifosi totali arrivati a Senigallia per sostenere la propria squadra. Alla fine ha trionfato l’Osimana che ha alzato la Coppa al cielo. I giallorossi continuano il proprio cammino nella fase nazionale del torneo, a febbraio affronteranno nel doppio confronto l’Atletico Massa Martana, società vincitrice della Coppa Eccellenza Umbra.

Tabellino OSIMANA-MACERATESE 3-1

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Patrizi, Micucci, Mosquera, Borgese, Buonaventura (30′ Triana, 67′ Pasquini) Bugaro (75′ Ambanelli, 91′ Mercanti), Bambozzi (66′ Nicholas Fermani), Tittarelli, Alessandroni. All. Aliberti.

MACERATESE: Gagliardini, Julitti, Sensi, Strano, Martedì (66′ Minnozzi), Mancini (48′ D’Ercole), Giorgio Pagliari, Massei, Cirulli (66′ Chimezie), Perri, Di Ruocco. All. Dino Pagliari.

RETI: 31′ Borgese; 47′ Triana, 78′ Alessandroni, 90′ Massei.