Al via la preparazione della Vigor. Ecco la rosa agli ordini di mister Clementi

SENIGALLIA – Finalmente ci siamo, l’inizio della nuova stagione di Eccellenza è sempre più vicino, anche se non si conosce ancora la data esatta di inizio del campionato. Quel che è certo, però, è che domani pomeriggio la Vigor Senigallia si ritroverà allo stadio Goffredo Bianchelli per dare il via alla preparazione atletica. La squadra si radunerà alle ore 17 agli ordini di mister Aldo Clementi: immancabile discorso inaugurale utile anche per presentare i nuovi arrivati, poi tutti a correre per riprendere la condizione fisica.

Il roster è composto dai due portieri Minardi e Roberto, dai difensori Vitali, Magi Galluzzi, Marzano, Marini, Savelli, Rotondo, Guadagni e Bucari, dai centrocampisti Siena, Nacciarriti, Lazzari, Carbonari, Gambini, Mancini, Tomba e Arsendi e dagli attaccanti D’Errico, Pesaresi, Carsetti e Orciani.

Volti nuovi e conferme per puntare in alto, considerando che il prossimo campionato di Eccellenza promette spettacolo viste le squadre blasonate che parteciperanno. La Federazione a brevissimo dovrebbe annunciare la data di inizio dei campionati dilettantistici, oltre ad ufficializzare l’organico. Si partirà a fine settembre o i primi di ottobre? Sarà un’Eccellenza a 18 squadre con diversi turni infrasettimanali? Gli stadi saranno aperti ai tifosi? Tanti i quesiti a cui sarà data una risposta nel giro di pochissimo. Ma nel frattempo le squadre cominciano ad allenarsi e la Vigor è più carica che mai. Purtroppo anche gli allenamenti saranno a porte chiuse come da disposizioni della Figc, ma non è escluso che più avanti possa cambiare qualcosa in tal senso.